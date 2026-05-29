Como a imunidade reage ao frio e o que comer para se proteger das infecções respiratórias

A mudança brusca de temperatura e o ar seco ressecam as mucosas do nariz e abrem caminho para os vírus, mas um simples ajuste nutricional consegue fortalecer as células de defesa

Divulgação Reposição nutricional equilibrada, unida à hidratação adequada, devolve ao organismo a energia e os componentes celulares essenciais para blindar o corpo contra as doenças típicas dessas estações



Com a chegada do outono e do inverno, a queda brusca nos termômetros somada ao ar cada vez mais seco altera de forma profunda a nossa principal barreira de proteção respiratória. Respirar ar muito gelado esfria o interior do nariz, o que paralisa as células de defesa local e reduz substancialmente a capacidade de combate inicial aos vírus que entram pelas vias aéreas. Para quem se pergunta quais alimentos ajudam a aumentar a imunidade rapidamente para não ficar doente no frio, a resposta mora em um cardápio rico em vitaminas e minerais antioxidantes. Uma reposição nutricional equilibrada, unida à hidratação adequada, devolve ao organismo a energia e os componentes celulares essenciais para blindar o corpo contra as doenças típicas dessas estações.

Sinais de que as defesas do seu corpo estão enfraquecidas

Quando as temperaturas caem de forma drástica, o organismo direciona grande parte de seu metabolismo para manter os órgãos internos aquecidos. Se a nutrição não acompanha essa necessidade energética diária, o corpo emite alertas silenciosos de vulnerabilidade antes da doença principal se instalar. Entre as principais manifestações físicas de imunidade baixa e exaustão metabólica estão:

Episódios frequentes de resfriados que demoram muitos dias para passar;

Fadiga constante e sensação de fraqueza, mesmo após noites completas de sono;

Garganta arranhando ou inflamada com muita facilidade após contato com vento ou pó;

Aparecimento recorrente de herpes labial ou pequenas aftas na boca;

Dores musculares difusas e articulares sem qualquer relação com esforço físico recente;

Por que ficamos mais doentes quando a temperatura cai

Muitas pessoas culpam o vento gelado diretamente por causar gripes. O clima não carrega o vírus, mas ele modifica a nossa fisiologia natural e cria um ambiente biologicamente favorável para que agentes infecciosos vençam a barreira física do corpo humano com pouca resistência.

Durante os dias mais rigorosos, ocorre a chamada vasoconstrição. Esse processo involuntário contrai os vasos sanguíneos das extremidades justamente para evitar a perda de calor corporal. A redução desse fluxo de sangue também diminui a entrega de glóbulos brancos de defesa para a ponta do nariz e para a garganta. Além disso, o vento típico dessa época promove um ar extremamente seco. Sem umidade, o muco presente nas narinas perde a sua capacidade de hidratação, secando a camada protetora e impedindo que os minúsculos cílios respiratórios consigam varrer as impurezas inaladas, o que deixa vírus e bactérias livres para atacar as células.

Para piorar esse cenário químico e térmico do corpo, passamos a fechar todas as janelas e portas para conter a friagem. Estar em ambientes trancados, lotados de pessoas e sem ventilação aumenta radicalmente a concentração de patógenos no ar, causando o conhecido pico sazonal de doenças respiratórias transmissíveis e hospitalizações registradas durante o inverno brasileiro.

O que o médico avalia para medir a sua imunidade

Muitas vezes, apenas sentir moleza no corpo não crava um diagnóstico preciso sobre falhas de imunidade. Esse processo investigativo exige um acompanhamento profissional clínico individualizado, analisando cuidadosamente as condições de saúde que rodeiam o paciente nos últimos meses.

Na visita ao consultório, o médico investiga profundamente o histórico de resfriados recentes, as taxas de estresse diário, a constância do sono e a qualidade da função do intestino, local responsável por concentrar grande parte do arsenal imunológico do ser humano. O exame de sangue convencional é a porta de entrada para essa avaliação laboratorial. Com o hemograma completo em mãos, analisa-se a série branca para observar a contagem exata e o comportamento dos leucócitos na corrente sanguínea.

O especialista procura ativamente por uma deficiência de micronutrientes cruciais, exigindo no pedido médico a dosagem específica de vitamina D, vitamina B12, estoques de ferro (ferritina) e zinco. Se a saúde continuar abalada mesmo após repouso, entram em cena os painéis de alergia e as medições de imunoglobulinas para descartar uma patologia autoimune.

O que fazer para fortalecer o organismo no outono e inverno

Boas práticas caseiras e nutricionais não formam um escudo mágico que repele os vírus circulantes, mas ajudam o corpo a criar “soldados” celulares resistentes que lutam de forma imediata contra os invasores. Essa blindagem preventiva pede intervenções orgânicas simples que passam pela rotina de hidratação e por escolhas inteligentes no prato.

Para preparar adequadamente o corpo nesta transição de clima e melhorar o funcionamento do sistema imune, as condutas recomendadas englobam:

Reforço com vegetais frescos e frutas cítricas: Investir pesado em limão, acerola, laranja e folhas verde-escuras, como espinafre e rúcula, que concentram alto nível de vitamina C, fundamental para blindar o tecido respiratório;

Aumento na oferta de zinco e ômega-3: Ingerir sementes de abóbora, carnes magras, amêndoas e peixes para modular as barreiras de inflamação e proteger diretamente as células de ataque do organismo;

Frequência rigorosa na hidratação diária: Continuar bebendo os mesmos volumes de água ingeridos no verão para assegurar que as vias aéreas mantenham suas mucosas grossas e blindadas contra a instalação de microrganismos externos;

Preservação das rotinas noturnas de sono: Descansar sem interrupções auxilia diretamente a controlar o disparo excessivo de cortisol no sangue, um hormônio ligado ao estresse que tem o péssimo poder de suprimir as defesas do organismo;

Prática da higienização nasal com soro: Lavar o nariz todos os dias remove de maneira mecânica a sujeira seca, micropartículas infecciosas e alérgenos presos na mucosa inflamada;

Cair em promessas de receitas instantâneas ou suplementações não orientadas encontrados na internet durante os meses frios traz riscos pesados e reais para órgãos purificadores, como fígado e rins. O uso inadequado de polivitamínicos automedicados e de antibióticos por conta própria esconde quadros infecciosos perigosos e afasta o paciente de sua real necessidade de saúde. Tentar resolver dores crônicas com soluções caseiras não substitui a vacinação sazonal em dia. Ao observar sintomas que evoluem com rapidez associados à febre e grande fadiga, agende uma consulta médica presencial ou em serviços de telessaúde para receber um acolhimento clínico sério e um tratamento desenhado e medido unicamente para as reais necessidades do seu organismo.