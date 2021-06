Casal é encontrado morto em banheiro de apartamento no Leblon

De acordo com informações preliminares, a causa da morte teria sido um vazamento de gás; Matheus Correia Viana e de Nathalia Guzzardi Marques estavam desaparecidos desde a última segunda-feira

Reprodução/Facebook/Nathalia Guzzardi/Instagram/@matcorreiav Matheus Correia Viana e de Nathalia Guzzardi Marques foram encontrados por amigos no box do banheiro



Um casal foi encontrado morto em um apartamento no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, na noite de terça-feira, 23. Os corpos de Matheus Correia Viana e de Nathalia Guzzardi Marques, ambos de 30 anos, foram encontrados no box do banheiro. Segundo amigos e parentes, o casal estava sem dar notícia última segunda-feira, 21. Nas redes sociais, a família de Nathalia fez publicações relatando o desaparecimento da psicóloga. O último contato dela com conhecidos havia sido às 16h da segunda-feira. Sem notícias do casal, amigos foram até o apartamento, na Rua Bartolomeu Mitre, no Leblon. No local, os colegas não foram atendidos, mas, ao ouvir o barulho de um chuveiro ligado, decidiram entraram no imóvel e encontraram o casal desacordado no banheiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado ainda na noite de terça-feira, mas a ocorrência foi cancelada após a constatação de que os jovens estavam mortos. O caso foi conduzido pela 14ª DP do Leblon, que realizou a perícia no local. Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML) na madrugada desta quarta-feira, 23. De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, a causa da morte teria sido um vazamento de gás no banheiro onde as vítimas estavam.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga