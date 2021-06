Tiroteio em tentativa de assalto aterroriza moradores de prédio em São Paulo

Criminosos agendaram uma visita a um apartamento à venda na região da Aclimação para ter acesso ao condomínio; três homens e duas mulheres foram detidos

Divulgação/SSP Um policial acabou ferido no confronto com um tiro na perna e foi levado ao hospital Vergueiro; segundo a assessoria da PM, o agente não corre risco



Uma tentativa de assalto a um condomínio terminou em troca de tiros na tarde desta terça-feira, 23, em São Paulo. Segundo a polícia, criminosos agendaram uma visita a um apartamento à venda na região da Aclimação. Ao entrar no imóvel, um homem e uma mulher, armados, renderam a proprietária e o corretor. Em seguida, um dos bandidos desceu, dominou o porteiro e permitiu que outros integrantes da quadrilha entrassem no prédio. O zelador percebeu uma movimentação suspeita e chamou a Polícia Militar. Os bandidos tentaram fugir e houve tiroteio. Ao todo, três homens e duas mulheres foram detidos. Um dos assaltantes foi baleado e socorrido no pronto-socorro do hospital Ipiranga. Um policial também acabou ferido com um tiro na perna e foi levado ao hospital Vergueiro. Segundo a assessoria da PM, o agente de segurança não corre risco. De acordo com relatos, oito pessoas fortemente armadas participaram da tentativa de assalto. Três bandidos conseguiram escapar em um carro branco que estava estacionado dentro do prédio. Os investigadores acreditam que se trata de uma quadrilha violenta, muito bem organizada e com informações privilegiadas sobre o alvo do crime. O caso continua sendo investigado.

*Com informações da repórter Caterina Achutti