Ladrão rouba carro e funcionário de pet shop reage com barra de ferro em SP

Caso aconteceu nesta terça-feira, 22, no estacionamento do comércio na Zona Sul da capital paulista; mesmo com o embate, o assaltante conseguiu fugir

WILLIAN MOREIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o momento em que o assaltante armado abordou um cliente da loja



O funcionário de um pet shop reagiu a um assalto. O crime aconteceu nesta terça-feira, 22, no estacionamento do comércio na Avenida Pedro Bueno, no Jabaquara, Zona Sul de São Paulo. Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o momento em que o assaltante armado abordou um cliente da loja, que colocava compras no carro. O suspeito anunciou o assalto e pegou pertences da vítima, que não reagiu. Na sequência, um funcionário saiu da loja e, ao ser ameaçado pelo bandido com a arma de fogo, reagiu às ameaças. Ele pegou uma barra de ferro que estava próxima do local e tentou golpear o criminoso. O embate durou poucos minutos, até que o ladrão conseguiu fugir no Honda Fit vermelho da vítima. A polícia faz buscas para encontrar o veículo e o assaltante.

