Casal é preso por aplicar calotes em restaurantes no litoral de SP

Dupla é investigada por aplicar o mesmo golpe em outros estabelecimentos, como posto de gasolina e uma pousada

Divulgação/Polícia Militar de São Paulo Casal é acusado de aplicar golpes em outros estabelecimentos



Um casal foi preso pela Polícia Militar na manhã deste sábado, 4, um casal suspeito de aplicar golpes em restaurantes, em Santos, no litoral de São Paulo. A dupla entrava nos estabelecimentos, comia, e saíam do local sem efetuar o pagamento. Os suspeitos são um homem, de 39 anos, e uma mulher, de 36. Segundo informações do Boletim de Ocorrência (B.O), fornecidas pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), um policial realizava um patrulhamento na Avenida Marechal Floriano Peixoto Gonzaga quando reconheceu a placa de um veículo, o qual tinha recebido uma denúncia por ter realizado um abastecimento em um posto de gasolina e saído do local sem efetuar o pagamento. Segundo a SSP, o casal é investigado por aplicar o mesmo golpe em outros estabelecimentos, incluindo uma pousada, onde ficaram hospedados por seis dias. De acordo com a pasta, o dono informou que o casal não pagou pela hospedagem. Contra o suspeito, havia um mandado de prisão expedido no dia 27 de março deste ano. O caso foi registrado como fraudes e será encaminhado à CPJ de Santos. Os nomes dos presos não foram revelados pela pasta e, por isso, a reportagem não localizou a defesa dos investigados. O espaço segue aberto para manifestação.