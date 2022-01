Ceará aprova aplicação da vacina da Pfizer para crianças sem prescrição médica

Segundo o governo cearense, início da vacinação infantil ocorrerá assim que o Ministério da Saúde enviar os imunizantes

Kevin David/A7 Press/Estadão Conteúdo - Ceará aprovou aplicação da vacina em crianças sem prescrição médica



O governo do Ceará aprovou nesta terça-feira, 4, a aplicação da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos sem a necessidade de prescrição médica. O aval foi dado pela Comissão Intergestores Bipartite do Ceará (CIB/CE), colegiado permanente de gestores da Saúde do Estado e dos 184 municípios. A decisão também levou em consideração a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O público infantil vai receber duas doses de 0,2 ml, que correspondem a um terço da concentração das doses administradas em adolescentes e adultos. As crianças deverão estar acompanhadas de pais ou responsáveis e apresentar um documento de identificação oficial. Segundo o governo cearense, o início da vacinação neste grupo ocorrerá assim que o Ministério da Saúde enviar os imunizantes. A campanha seguirá as faixas etárias por ordem decrescente.

“Estamos em um cenário em que temos, simultaneamente, a variante Ômicron da Covid-19, aumento de casos de influenza e, daqui a pouco, estaremos no período propício para proliferação do mosquito da dengue, caso a população não tome os cuidados necessários. Além disso, o retorno das crianças às escolas é outro indicativo de que é preciso vacinar. Elas podem ser vetores de infecção para outros grupos”, afirmou o secretário de Saúde do Ceará, Marcos Gadelha. Nesta terça, médicos e representantes de entidades de saúde participam de uma audiência pública sobre a vacinação infantil. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a imunização desse grupo deve começar na segunda quinzena de janeiro.