Homem é preso após agredir bebê de quatro meses achando que era um ‘bebê reborn’

Acusado acreditava que os pais estariam usando o suposto boneco para furar fila de um food truck; caso ocorreu em Belo Horizonte

Freepik Bebê, recém-nascido



Felipe Martins Cruz, de 36 anos, foi preso na noite desta quinta-feira (5) após agredir uma criança de quatro meses na Avenida Getúlio Vargas, região Centro-Sul de Belo Horizonte, no bairro Savassi, Minas Gerais. Ele teria achado que o bebê seria um boneco “reborn”, e que os pais estariam usando o mesmo para furar fila de um food truck. A mãe, de 25 anos, disse aos policiais que o acusado chegou perto do casal e começou a brincar com a criança. Logo após teria acusado o bebê de ser um “bebê reborn”, um tipo de boneco hiper-realista que imita um recém-nascido de verdade. Mesmo com a negativa dos pais, o homem deu um tapa na cabeça do bebê, o que provocou um inchaço. A criança foi levada ao Hospital João XXIII onde ficou em observação. Ele não corre risco de vida, mas precisava de cuidados relativos à fragilidade do região cervical e craniana dos bebês nessa idade.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O homem foi depois encaminhado à UPA Centro-Sul com escoriações no braço esquerdo, que teria sofrido ao ser imobilizado por populares. Ele disse a polícia que agrediu a criança de forma consciente, e alegou que ficou revoltado com a mãe que queria preferência na fila. Apesar de admitir ter consumido bebida alcoólica, os policiais relatam que ele estava sóbrio durante a abordagem.

Este espaço está aberto para manifestação de qualquer um dos envolvidos e matéria será atualizada em caso de resposta