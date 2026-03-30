Choravam ‘de soluçar’, relata passageira de avião que teve explosão de turbina

Segundo contou a influenciadora Patrícia Fernandes, sem conseguir ver o que ocorria fora da aeronave, passou a temer o pior

Reprodução Youtube / Aviação Guarulhos JPD O incidente ocorreu poucos segundos após a decolagem em Guarulhos do voo DL0104



A influenciadora Patrícia Fernandes relatou momentos de pânico a bordo do voo da Delta Air Lines que precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Guarulhos na noite de domingo (29), após uma falha na turbina logo depois da decolagem. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Patrícia contou que houve gritos, choro e sensação de desespero entre os ocupantes da aeronave.

“Vivemos um dos momentos mais desesperadores da vida. No momento da decolagem, escutamos uma explosão do lado esquerdo. Eu estava na fileira do meio, então não dava para ver muito bem o que estava acontecendo. Quem estava na janela começou a gritar muito, falando ‘fogo, fogo'”, relatou. “Depois, teve outra explosão. Às vezes era chama, às vezes faísca, e ninguém entendia o que estava acontecendo”.

A passageira contou que, sem conseguir ver o que ocorria fora da aeronave, passou a temer o pior. “Você pensa que o avião vai cair, que vai morrer, que vai explodir. Eu mandei mensagem para a minha família em tom de despedida“, disse. Segundo ela, havia pessoas passando mal e chorando intensamente. “Depois que pousou, as pessoas estavam em choque, chorando de soluçar e se abraçando.”

Apesar do susto, o avião conseguiu retornar e pousar em segurança. Não houve feridos entre os 272 passageiros e 14 tripulantes a bordo. “Foi um caos, mas estamos bem. É isso que importa”, afirmou a passageira.

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O incidente ocorreu poucos segundos após a decolagem em Guarulhos do voo DL0104, que seguiria para Atlanta, nos Estados Unidos. A aeronave, um Airbus A330-300, apresentou falha no motor esquerdo, acompanhada de explosões e foco de incêndio.

De acordo com informações do Flightradar24, o avião permaneceu no ar por cerca de nove minutos antes de retornar ao aeroporto. A torre de controle alertou a tripulação sobre as chamas e o piloto declarou emergência, com o chamado “mayday”.

Equipes de bombeiros do aeroporto foram acionadas e controlaram o incêndio em poucos minutos. Em nota, a Delta informou que o voo foi cancelado por problemas mecânicos e pediu desculpas aos passageiros. A companhia afirmou ainda que a aeronave pousou em segurança e que os ocupantes foram levados de ônibus até o terminal.

*Estadão Conteúdo