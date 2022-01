Chuva forte deixa pontos de alagamento na cidade de São Paulo

Trechos intransitáveis no Centro e na Zona Oeste paralisaram avenidas na tarde deste domingo, 2

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Cidade de SP teve pontos de alagamento no Centro, Zona Oeste e Zona Sul



A chuva forte da tarde deste domingo, 2, deixou alguns pontos da capital paulista com pontos de alagamento. De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo) na região do Centro durante a tarde foram três pontos de alagamento intransitáveis na Av. 9 de julho e outro ponto na Manuel Dutra. Na Zona Oeste, a Avenida Pompéia tem dois pontos de alagamento e a Avenida Queiroz Filho apenas um, próximo à praça Apecatu. Em Pinheiros o caso mais crítico é na Avenida das Nações Unidas, em ambos os sentidos, próximo à ponte Engenheiro Roberto Zuccolo. O trecho está intransitável. Na Vila Mariana, uma parte da Avenida 23 de Maio também foi afetada pela chuva. A previsão é que a noite seja estável na capital, sem chuvas fortes. O CGE informa também que nos próximos dias o sol aparece entre nuvens, terá tempo abafado e pancadas de chuva no fim da tarde. A segunda-feira terá mínima de 19ºC e máxima de 28ºC, sendo mantida as temperaturas na terça-feira.