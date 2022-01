Variante Ômicron e tempestade de neve provocam cancelamento de mais de 3.600 voos em todo o mundo

Só os Estados Unidos são responsáveis por 2.100; empresas aéreas relataram ausência maciça de funcionários infectados pelo coronavírus

Disseminação da variante Ômicron da Covid-19 está entre as principais causas de cancelamentos de voos



De acordo com a plataforma FlightAware, que monitora a aviação em tempo real, mais de 3.600 voos foram cancelados em todo o mundo. Só os Estados Unidos são responsáveis por 2.100 cancelamentos (58,3%). A disseminação da variante Ômicron da Covid-19 está entre as principais causas — empresas aéreas americanas relataram falta de funcionários contaminados com o coronavírus. Além disso, uma tempestade de neve prejudicou o tráfego de aeronaves no centro, no leste e no noroeste dos EUA. “A tempestade trouxe neve pesada, gelo, chuvas severas e inundações sobre o centro dos EUA vai deixar neve e gelo no interior do Estado de Nova York e da Nova Inglaterra. Outra tempestade trará neve nas montanhas do noroeste e chuvas costeiras com ventos fortes para a costa”, informou o Serviço Nacional de Meteorologia do país. Os cancelamentos provocaram transtornos em aeroportos americanos. A Administração de Segurança de Transporte pediu que os passageiros afetados tivessem “calma e compreensão”.