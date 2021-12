Chuvas atingem cidades do litoral norte de SP e causam alagamentos; veja vídeos

Cidades como Ilhabela e Caraguatatuba tiveram mais de 100mm de chuva e viram fortes enxurradas se formarem nas ruas

Rerodução / Twitter / @Clemente5454 Após a Bahia, foi a vez do sudeste ser atingido por fortes chuvas



O litoral norte do Estado de São Paulo está sendo atingido por fortes chuvas nesta quinta, 30, o que causou alagamentos e fortes enxurradas nas ruas de cidades como Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram ruas se tornando rios, com a água encobrindo carros até a metade e carregando o que passar pela frente. Segundo a prefeitura de Ilhabela, três bairros teriam sido atingidos por 113mm de chuva em três horas, enquanto Caraguatatuba registrou 140mm ao longo de seis horas de temporal. O Governo de São Paulo mobilizou uma força-tarefa da Defesa Civil Estadual e do Corpo de Bombeiros para atuação em todas as regiões do estado. Em conjunto com as Defesas Civis Municipais, a força soma 12 mil profissionais para operações de salvamento e resgate e contará com apoio de aeronaves, veículos terrestres e embarcações. Confira os vídeos.

Região da Água Branca e Reino pic.twitter.com/wAEjEwFJkb — Clemente (@clemente5454) December 30, 2021

ilhabela mais cedo, momentos antes da rua ceder pic.twitter.com/HW7tgy05ND — amelo. (@artnmelo) December 30, 2021

clima de ano novo em ilhabela ta mara ein pic.twitter.com/2bvAx62c4X — manU ⎊🏹 | 📖 (@booksardothien) December 30, 2021

Ubatuba nesta tarde, e não para de chover! pic.twitter.com/hjuhRCu4e3 — Helena (@Krizluz) December 30, 2021

pouca chuva por aqui 🤡 ubatuba tá mais pra ubachuva pic.twitter.com/WQcraQHrmI — nana (@nathhes) December 30, 2021

O alerta de fortes chuvas foi feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), órgão vinculado ao Ministério da Agricultura, na última terça, 28. Segundo o órgão, uma ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul) – fenômeno que cria um corredor de umidade entre as regiões Norte, Nordeste e Sudeste – provoca as chuvas desta quinta e dos próximos dias, assim como ocorreu na Bahia, Estado que registrou 26 mortes e milhares de desabrigados e desalojados pelas tempestades. Cada milímetro de chuva corresponde a um litro de chuva acumulado em uma área de um metro quadrado. A defesa civil paulista alertou para fortes chuvas em todas as regiões do Estado.

⛈️ ⚠️ ALERTA: CHUVAS FORTES EM SP FIQUE ATENTO: Os chamados de emergência em casos de desastres naturais podem ser feitos pelos telefones:

190 (Polícia Militar)

193 (Bombeiros)

199 (Defesa Civil). pic.twitter.com/F2bX58Fx5T — Governo de S. Paulo (@governosp) December 30, 2021