Ilhéus confirma mais uma morte e óbitos por chuvas na Bahia sobem para 25

Município já registrou três mortes nesta semana; ao todo mais de 643 mil pessoas foram afetadas pelas enchentes no Estado

Manuella LUANA / AFP 151 municípios baianos estão em situação de emergência por causa dos alagamentos



A Prefeitura de Ilhéus, na Bahia, anunciou ainda na quarta-feira, dia 29, a morte de um homem de 45 anos que se afogou no distrito do Rio do Braço, zona rural do município. Em novo balanço divulgado pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec) na tarde desta quinta, aponta para 25 o total de óbitos pelas enchentes. São 37.035 desabrigados, 54.771 desalojas e outros 517 feridos. O número total de pessoas atingidas no Estado é de 643.068 pessoas. Ainda de acordo com o boletim, 163 municípios baianos foram afetados, sendo que 151 deles estão em situação de emergência. As localidades com mais vítimas fatais são Itamaraju (4), Jucuruçu (3), Ilhéus (3), Itabuna (2), São Félix do Coribe (2), Amargosa (2), Itaberaba (2), Prado (2), Macarani (1), Ruy Barbosa (1), Itapetinga (1), Aurelino Leal (1) e Ubaitaba (1).