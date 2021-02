Chuvas fortes causam alagamentos em SP e cidade entra em estado de atenção

Segundo a Prefeitura, novas áreas de chuva que atuam no interior seguem em direção à capital

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Houve cinco chamados para enchentes e alagamentos, em cidades como Carapicuíba e Osasco



O Corpo de Bombeiros informou nesta quinta-feira, 11, às 15h10min, que, em razão das fortes chuvas que caíram na cidade de São Paulo e Região Metropolitana, foram atendidos 25 chamados para quedas de árvores nos bairros Brasilândia, Butantã, Freguesia do Ó, entre outros. Além disso, houve cinco chamados para enchentes e alagamentos, em cidades como Carapicuíba e Osasco. Até o momento, não houve desabamentos e nem registro de vítimas.

A Prefeitura, por meio da Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), afirmou por volta das 15h que a extensa área de instabilidade com intensidade moderada a forte, que se propagou em direção à capital paulista, perdeu força. Imagens do radar meteorológico do CGE mostram chuva leve em todas as Zonas Leste, Oeste, Sudeste e em partes da Zona Sul. Porém, novas áreas de chuva que atuam no interior seguem em direção à capital e devem atuar em toda a cidade variando de intensidade.

Toda Cidade permanece em atenção devido a novas áreas de chuva que migram do interior em direção à Capital. Tendência de chuva generalizada variando de intensidade. Acesse: https://t.co/8GO7dmEqg3 pic.twitter.com/1OvnvlmzAK — CGE (@cge_sp) February 11, 2021