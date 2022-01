Chuvas no Estado de São Paulo causam deslizamentos, alagam cidades e deixam quatro mortos

Capivari está em situação de emergência e registra 15 pontos de alagamento; Embu das Artes e Várzea Paulista tiveram acidentes com vítimas fatais

Luciano Claudino/Código 19/Estadão Conteúdo Rio Capivari subiu e provocou o alagamento de ruas e casas em Monte Mor



Os temporais que atingiram o Estado de São Paulo durante todo o sábado, 29, e o começo do domingo, 30, afetaram drasticamente a região metropolitana da capital e a parte do leste do Estado. Capivari, cidade que fica a 53 km de Campinas, entrou em situação de emergência e está com 15 pontos de alagamento. A prefeitura pediu a remoção de de 23 famílias que vivem próximas ao rio que leva o nome da cidade. “Para que a situação não se agrave, a Defesa Civil encarecidamente que ninguém resista à saída de suas casas”, alertou a prefeitura. Choveu no município três vezes mais do que o esperado neste final de semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Não há registro de feridos.

A administração municipal, ao constatar a elevação do nível do rio, pediu no sábado, 29, a abertura das comportas da Barragem Leopoldina, mas isso não foi suficiente para evitar o transbordamento. Também banhadas pelo Capivari, as cidades de Campinas, Monte Mor e Indaiatuba foram afetadas. Ontem, a Campinas foi castigada pelo temporal, que derrubou um muro na Avenida Cinco, alagou dezenas de residências (sobretudo nos bairros Jardim das Bandeiras, São Judas Tadeu e Jardim Planalto de Viracopos) e arrastou carros.

Na Grande São Paulo, as cidades de Itapevi, Cotia, Taboão da Serra, Caieiras, Franco da Rocha e Embu das Artes foram as mais afetadas. No Jardim Pinheirinho, bairro desta última cidade, um deslizamento de terra destruiu uma casa e matou três pessoas que nela viviam: uma mulher de 45 anos e dois filhos dela, um jovem de 21 e uma menina de 4. Outros quatro moradores do imóvel conseguiram escapar com a ajuda de vizinhos. Também houve deslizamento de terra em Franco da Rocha, com dezenas de casas atingidas na área central. Três pessoas foram resgatadas com vida, de acordo com a prefeitura. Com auxílio de botes, equipes da Defesa Civil e dos Bombeiros ainda realizam as buscas. Em Várzea Paulista, choveu 88 milímetros nas últimas 72 horas. O corpo de um morador do bairro Jardim Promeca, o mais atingido, foi retirado sem vida de casa. As autoridades ainda procuram quatro pessoas da mesma família.

O Inmet alerta para a continuidade das chuvas neste domingo, superiores a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. De acordo com o órgão, há grande risco no Estado de São Paulo de alagamentos e transbordamentos de rios, além de grandes deslizamentos de encostas. A Defesa Civil pede que, em situações como essa, as pessoas mantenham-se abrigadas até obter informações de que o caminho está seguro e evitem o trânsito por vias cobertas por água. Também são recomendadas medidas preventivas como executar a manutenção no madeiramento do telhado(para não ocorrer destelhamento em razão de chuvas), prestar atenção aos boletins meteorológicos e avisos de tempestades e, ao ser noticiado sobre chuva de granizo, deixar o veículo em local coberto, para evitar danos na lataria e nos vidros.