Chuvas no Nordeste causam 8 mortes e afetam mais de 10 mil pessoas

Entre as vítimas estão um bebê de seis meses, outro de um ano e uma criança de 7 anos; tempestades provocaram danos em pelo menos 27 municípios do Pernambuco

Defesa Civil-PE A população ficou desabrigada e desalojada devido às fortes chuvas que atingem o país desde então.



Ao menos oito pessoas morreram em Pernambuco e na Paraíba devido às fortes chuvas que atingem os estados desde o último dia 30.

De acordo com a Defesa Civil pernambucana, o estado registrou seis mortes.

Duas pessoas morreram no estado da Paraíba. Há registro de 1,5 mil famílias desalojadas, 300 pessoas desabrigadas e cerca de 9 mil afetados, segundo informações preliminares da Defesa Civil estadual.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Pernambuco, as mortes ocorreram por deslizamento de terras na Região Metropolitana do Recife.

Entre as vítimas, estão um bebê de seis meses, um de um ano e uma criança de 7 anos. Houve ainda uma morte por arrastamento em enxurrada no município de São Lorenço da Mata.

O número de pessoas deslocadas pelas fortes chuvas chegou a 9,4 mil, sendo 7,7 mil desalojados e 1,6 mil desabrigados. Ao todo, as chuvas afetarem pelo menos 27 municípios.

Os municípios de Pombos, Timbaúba, Itambé, Goiana, Moreno, Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes estão entre os com os maiores números de pessoas deslocadas.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, decretou no sábado (2) situação de emergência nos municípios afetados para agilizar o acesso a recursos públicos.

O governo estadual informou que a defesa civil e o corpo de bombeiros do estado realizaram mais de 800 ações de resgate no estado. Ao todo, 29 abrigos foram ativados para acolhimento da população atingida.

A Defesa Civil nacional enviou equipes para a região para auxiliar nos resgates. O ministro do desenvolvimento regional, Waldez Góes, afirmou que o governo vai “garantir o socorro e assistência” nessa situação de emergência.

*com informações da Agência Brasil