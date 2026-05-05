Ataque a escola no Acre: vídeo mostra alunos desesperados correndo para fugir de tiros

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas; suspeito de 13 anos foi detido

Divulgação / Instagram / Jovem Pan News Aluna fugindo de ataque no Instituto São José



Um ataque a tiros nesta terça-feira (5) deixou duas funcionárias mortas e outras duas pessoas feridas no Instituto São José, em Rio Branco, capital do Acre. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os alunos desesperados correndo e descendo as escadas enquanto fogem do ataque.

O autor dos disparos é um adolescente de 13 anos, aluno da instituição. A pistola utilizada no ataque pertencia ao padrasto do menor. Segundo a Polícia Militar, o jovem se entregou após o crime e foi apreendido com carregadores municiados. O dono da arma foi detido pelas autoridades.

Além das vítimas fatais, uma terceira funcionária e um aluno foram atingidos e encaminhados ao pronto-socorro da capital acreana.

O adolescente não teve dificuldades em entrar o prédio por ser estudante da unidade. Testemunhas relataram que o barulho dos tiros foi inicialmente confundido com ruídos de uma reforma que ocorre no local, o que atrasou a reação imediata.

O governo do Acre suspendeu as aulas em toda a rede estadual por três dias e mobilizou equipes de apoio psicossocial para a comunidade escolar. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar a motivação do ataque e as responsabilidades sobre o acesso do jovem à arma de fogo.