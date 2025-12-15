Ciclone que causou apagão em SP foi ‘raro’ e não deve se repetir neste verão, dizem especialistas

Apesar de o fenômeno ser comum, a ocorrência dele durante o verão é improvável e meteorologistas afirmam que os ventos em São Paulo foram históricos

Os vendavais da última semana podem ser considerados históricos e um dos mais fortes dos últimos 30 anos em São Paulo. As rajadas de vento, provocadas pelo ciclone extratropical, chegaram a 98 km/h. Mas o que chama a atenção não são apenas os ventos em si, já que em outras ocasiões foram registradas ventanias com mais de 100 km/h.

Nesta época do ano não é comum a ocorrência de ciclones extratropicais. Isso porque, para que o fenômeno ocorra, é preciso contraste de temperatura. A atmosfera já está aquecida, já que estamos perto do verão.

Em entrevista à Jovem Pan, a meteorologista da Climatempo Josélia Pegorim, disse que o fenômeno ficará marcado na história. “O que chamou atenção foi em dezembro formar um ciclone extratropical como esse. Nós vamos guardar este evento naquele caderninho de eventos especiais que aconteceram no Brasil. Esse foi um evento que certamente vai entrar na retrospectiva climática meteorológica do ano de 2025, afirmou a especialista.

O coordenador de Operações e Modelagem do Cemaden, Marcelo Seluchi concorda com a raridade do sistema: “Nós tivemos ventos acima desse valor por outro tipo de fenômeno meteorológico, mas associado a ciclones é realmente muito raro. Mas mesmo que tivesse sido no inverno, teria sido um caso raro”.

A capital paulista passou a semana convivendo com os efeitos do ciclone, até a noite de sexta-feira, mais de 685 mil clientes ainda estavam sem energia. Segundo a Defesa Civil foram registradas mais de 770 quedas de árvores.

Os especialistas afirmam que os modelos meteorológicos não indicam um novo ciclone, mas ressaltam a chegada do verão. A nova estação começa oficialmente no hemisfério sul em 21 de dezembro, às 12h03 pelo horário de Brasília.

Durante o período a atmosfera está mais quente e úmida, as chuvas são mais volumosas e intensas. Consequentemente, há condições para a ocorrência de temporais.