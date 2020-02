Cid Gomes teve ‘atitude insensata’ ao tentar invadir batalhão da PM, diz Eduardo Bolsonaro

O deputado federal ainda afirmou que o senador ‘expôs militares e familiares a um risco desnecessário’. Cid tentou entrar no batalhão usando uma retroescavadeira quando foi atingido por dois tiros de arma de fogo

Matheus Bonomi/Estadão Conteúdo O deputado federal Eduardo Bolsonaro



O deputado Eduardo Bolsonaro (sem partido-SP) afirmou que o senador Cid Gomes teve uma “atitude insensata” ao tentar invadir um batalhão da Polícia Militar nesta quarta-feira (19). Na ocasião, utilizando uma retroescavadeira, o senador foi baleado por uma arma de fogo.

No Twitter, Eduardo Bolsonaro afirmou ainda que o parlamentar “expôs militares e familiares a um risco desnecessário”. “É inacreditável que um Senador da República lance mão de uma atitude insensata como essa, expondo militares e familiares a um risco desnecessário em um momento já delicado”, tuitou.

tenta invadir o batalhão com uma retroescavadeira e é alvejado com um projétil de borracha. É inacreditável que um Senador da República lance mão de uma atitude insensata como essa, expondo militares e familiares a um risco desnecessário em um momento já delicado. — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) February 19, 2020

Cid foi até sua terra natal, a cidade de Sobral, para participar de um protesto contra grupos que tentam impedir o trabalho da Polícia Militar devido a um impasse na negociação de reajuste salarial. Ainda nesta manhã, homens encapuzados invadiram três batalhões da PM no Ceará, roubaram viaturas e furaram pneus de outros carros que estavam no local.

De acordo com o médico Mamede Francisco Johnson de Aquino Filho, do Hospital do Coração de Sobral, o parlamentar foi atingido por dois disparos – um atingiu a clavícula e outro o pulmão esquerdo. O estado de saúde dele é estável.

Veja o momento dos disparos: