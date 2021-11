Wellington Dias, governador do Piauí, testa positivo para Covid-19 na COP26

Político piauiense fez mais um teste como contraprova, e se aparecer novo resultado positivo, precisará ficar 14 dias de quarentena no Reino Unido

Reprodução / Facebook / Governo do Piauí Wellington Dias foi um dos governadores brasileiros que foram a Glasgow para a COP26



O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), testou positivo para a Covid-19 durante a participação na COP 26, a Conferência sobre Mudanças Climáticas de Glasgow, na Escócia. Segundo nota divulgada pela Coordenadoria de Comunicação do Governo do Piauí, o teste positivo apareceu em um dos que são realizados diariamente no evento, e Dias, que já recebeu as duas doses de vacina contra a Covid-19, apresenta apenas sintomas leves. O governador piauiense fez uma contraprova que deve ter o resultado divulgado em até 24h, e caso haja novo resultado positivo, precisará ficar 14 dias de quarentena no Reino Unido antes de voltar ao Brasil. Já os outros membros da delegação piauiense cumprirão a agenda prevista no evento e retornarão ao Estado assim que concluírem os planos. A COP 26 junta representantes de governos, do setor privado e ativistas para debater formas de lutar contra as mudanças climáticas e evitar que a Terra se aqueça em mais de 1,5ºC em relação à temperatura média do planeta antes da Revolução Industrial. Governadores de diversos Estados do Brasil compareceram ao evento para participar das negociações e buscar investimentos na chamada ‘economia verde’.

Destacamos que o governador é vacinado com as 2 doses da vacina e, mesmo com a testagem positiva, se encontra bem, manifestando apenas sintomas leves da doença. Um novo exame, do tipo PCR, foi realizado como contraprova na manhã desta quinta e seu resultado deverá sair em 24h. — Governo do Piauí (@GovernodoPi) November 11, 2021