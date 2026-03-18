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Cidade de SC decreta emergência por falta de combustível

A prefeitura de Pinhalzinho determinou às secretarias que restrinjam o abastecimento de veículos e aos fornecedores a reserva de armazenamento para garantir a operação de serviços essenciais

  • Por Camila Yunes e Júlia Mano
  • 18/03/2026 23h22
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Marcelo Camargo/Agência Brasil Homem de camisa vermelha abastece carro Cidade no Oeste de Santa Catarina, Pinhalzinho enfrenta desabastecimento de combustível

A prefeitura de Pinhalzinho, cidade no Oeste de Santa Catarina, decretou nesta quarta-feira (18) estado de emergência por falta de combustível. O Executivo municipal determinou que as suas secretarias restrinjam o abastecimento dos veículos que não sejam destinados aos serviços de saúde e segurança pública.

No decreto, a prefeitura também definiu aos fornecedores do município a reserva de 10% da capacidade total de seus armazenamentos para garantir o atendimento dos serviços de saúde, educação, assistência social, segurança pública, além dos bombeiros e da Defesa Civil.

O Executivo de Pinhalzinho ainda autorizou a “mobilização de todos os órgãos municipais” para trabalharem sob a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil “nas ações de resposta” à “reabilitação da normalidade dos serviços”.

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