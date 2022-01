OMS registra novo recorde de casos de Covid-19 no mundo em um dia: 2,6 milhões

Números da Europa puxam quadro de infecções mundiais e África, onde variante Ômicron foi registrada pela primeira vez, pode ter passado pelo pico de contágios

EFE/EPA/JAGADEESH NV Variante Ômicron tem puxado aumento de casos no mundo



Estatísticas divulgadas nesta sexta-feira, 5, pela Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que a atual onda global de infecções por Covid-19 continua ascendente, com um novo recorde de 2,6 milhões de casos registrados nas últimas 24 horas. Puxada pela variante Ômicron, a curva de casos manteve o aumento exponencial, e o recorde atual é quase três vezes maior do que o registrado antes desta nova onda, em abril de 2021, quando houve 900 mil casos devido ao aumento da variante Delta. Os aumentos ocorrem especialmente em partes do mundo como a Europa, que nas últimas 24 horas confirmou 1,2 milhão de casos, e as Américas (1,1 milhão). Em outras áreas, como o Oriente Médio e o sul da Ásia, a curva ainda está abaixo das ondas anteriores, enquanto na África, a primeira região onde a variante Ômicron foi detectada, o gráfico parece indicar que o pico de contágios já passou, embora os números ainda estejam bem acima dos das ondas passadas. Apesar do forte aumento dos casos, o número de mortes por dia no mundo permanece estável, com 8,1 mil mortes no mundo inteiro nas últimas 24 horas, de acordo com os números da OMS.

*Com informações da EFE