Ciro Gomes provoca Fernando Haddad: ‘Tudo que tem deve ao Lula’

Em texto nas redes sociais, político do PDT disse que o ex-prefeito de SP é incompetente e subserviente: ‘Deu a presidência do Brasil a Bolsonaro’

José Cruz/Agência Brasil Em pesquisa eleitoral divulgada pela XP/Ipespe no dia 17 de agosto, Ciro Gomes possui 10% das intenções de voto para 2022



Na tarde desta terça-feira, 24, Ciro Gomes (PDT-CE), que disputa a 3ª via para as eleições de 2022, se manifestou sobre o ex-prefeito Fernando Haddad (PT-SP) em suas redes sociais. Em texto, Ciro Gomes chamou o petista de bajulador. “Aos puxa-sacos eu entendo, só não os respeito. Tudo que Haddad tem na vida política deve a Lula. Já eu, a ele não devo nada. Por isso sou livre para criticá-lo. Haddad, não! Tem que ser seu bajulador eterno, sempre da turma do amém. Haddad aceitou ser poste. Eu jamais aceitaria. Sua subserviência, incompetência e falta de amor ao país, deu a presidência do Brasil ao Bolsonaro.”

Ciro, que contabiliza 10% das intenções de voto para 2022 segundo a pesquisa XP/Ipespe, realizada durante a primeira quinzena de agosto, disputa contra Lula o apoio do PSB para as eleições de 2022. Nas redes sociais, o político do PDT também afirmou que possui um projeto para o futuro e que o PT está doente pelo poder. “Enquanto eu peço para debater os problemas do Brasil, eles seguem evitando. Não têm projeto, apenas paixão doentia pelo poder. Para obtê-lo pagam qualquer preço. São capazes de vender a própria honra e a honra do país. Haddad e Lula seguem abraçando bandidos conhecidos e atacando quem os enfrenta de cabeça erguida.”

