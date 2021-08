Cirurgia, radioterapia e quimioterapia: Conheça os tratamentos mais indicados para o câncer de pulmão

Levantamento da American Cancer Society mostra que, quando a doença é descoberta antes de um estágio avançado, a chance de o paciente estar vivo após cinco anos chega a 59,8%

Freepik O Agosto Branco alerta para o câncer de pulmão, que mata quase 30 mil pessoas todos os anos



O mês de conscientização sobre o câncer de pulmão, denominado Agosto Branco, alerta para uma doença que causa a morte de quase 30 mil pessoas todos os anos, somente no Brasil, segundo o Inca (Instituto Nacional do Câncer). As chances de sucesso no tratamento aumentam quando a doença é diagnosticada ainda em fase inicial. O levantamento SEERs (Surveillance, Epidemiology, and End Results Program, ou Programa de Vigilância, Epidemiologia e Resultados Finais em tradução livre), da American Cancer Society, mostra que, quando a doença é descoberta antes de um estágio avançado, a chance de o paciente estar vivo após cinco anos chega a 59,8%. O tratamento deste tipo de tumor tem como principais abordagens a cirurgia e a radioterapia nos casos iniciais, além da quimioterapia nos casos avançados.

“Cirurgia, radioterapia e quimioterapia são a tríplice terapia utilizada de forma clássica. A cirurgia, por exemplo, é o principal procedimento de intuito curativo. As três possibilidades evoluíram bastante, já tem cirurgia de pulmão minimamente invasiva”, explica o médico oncologista Luiz Henrique Araújo, pesquisador do Instituto Nacional do Câncer e do Instituto COI (Centro de Oncologia Integrado). No Brasil, dados do Inca apontam 30.200 novos casos (17.760 em homens e 12.440 em mulheres) anualmente.

Parar de fumar, alerta o médico, é a maneira mais eficaz de se prevenir contra o câncer de pulmão. Nesse mês, em alusão ao Agosto Branco, são intensificadas as divulgações de informações voltadas para prevenção, diagnóstico e tratamento. A Amgen Brasil apoia ações que ampliam o conhecimento sobre o câncer de pulmão. Para saber mais sobre o tema, acompanhe os “Boletins Saúde Jovem Pan” no Spotify e Deezer. Quem tem a assistente virtual Alexa também pode acessar os conteúdos. Basta dar a voz de comando: “Alexa, toque Boletim Saúde Jovem Pan”.

Ouça a quinta edição do Boletim de Saúde Jovem Pan