Collor é alvo de operação da PF por esquema no Ibama

A ação desta quarta-feira (21) é um desdobramento da Politéia, deflagrada em 2015

Roque de Sá/Agência Senado Entre os alvos da Operação está o senador e ex-presidente da República Fernando Collor



A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (21), a Operação O Quinto Ato, que tem o objetivo de desvendar um esquema de corrupção que aconteceu entre 2014 e 2015. De acordo com a apuração, a situação envolve o pagamento de vantagens indevidas com a intenção de intervenção junto ao Ibama. Isso possibilitaria a liberação da licença ambiental de instalação no Porto Pontal Paraná Importação e Exportação SA, no Estado do Paraná. Entre os alvos da operação está o senador e ex-presidente da República Fernando Collor.

Cerca de 50 policiais estão nas ruas para cumprir 12 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos endereços dos investigados em Curitiba (PR), Pontal do Paraná (PR), Gaspar (SC) e São Paulo (SP). Também foi determinado o bloqueio de valores financeiros de envolvidos. A Operação O Quinto Ato é um desdobramento da Operação Politéia, deflagrada em 2015. Na ocasião, foram identificados que bens de luxo pertencentes a um parlamentar teriam sido pagos com dinheiro obtido através de vantagens indevidas, recebidas de empresários que atuavam junto a órgão federais. Procurada pela reportagem da Jovem Pan, a assessoria de Fernando Collor disse que o senador está em Brasília participando da sessão do Senado e ainda não se posicionou.