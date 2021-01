Com 1.202 novas mortes, Brasil ultrapassa os 216 mil óbitos por Covid-19

Nas últimas 24 horas, país registrou 62.334 novos casos da Covid-19, totalizando 8.816.254 infecções

DANIEL GALBER/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO

Nas últimas 24 horas o Brasil registrou 1.202 mortes e 62.334 casos da Covid-19, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS. Ao todo, o país já registrou 216.445 óbitos e 8.816.254 casos da doença desde o início da pandemia, em março. O Estado de São Paulo segue como o mais afetado pelo coronavírus, com 1.694.355 infecções e 51.423 mortes. Minas Gerais aparece em segundo no ranking dos estados com mais casos confirmados da doença, cerca de 686.682. O Estado do Rio de Janeiro ainda é o segundo em mortes, com 28.812.

Neste sábado, 23, a Fiocruz iniciou a vacinação com o imunizante da Oxford/AstraZeneca que chegou ontem vindo da Índia. A cerimônia aconteceu horas depois que a Fundação finalizou a análise de segurança e enviou os dados para o Ministério da Saúde, informando a liberação das doses da vacina para distribuição entre os estados. Doses da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac, já estão sendo aplicadas em todo o território nacional.