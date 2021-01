Em SP, mais de 149 mil veículos descem a Serra em último fim de semana sem restrições

A partir de segunda-feira, Baixada Santista entra na fase laranja do Plano São Paulo durante a semana e na fase vermelha durante o final de semana

Reprodução/ Ecovias Descida pelo Sistema Anchieta-Imigrantes



A partir da segunda-feira, 25, a Baixada Santista entra na fase laranja do Plano São Paulo contra a Covid-19. As restrições serão mais brandas durante a semana, mas no próximo final de semana a região entra na fase vermelha e somente comércio essencial poderá funcionar. Por conta disso, algumas pessoas aproveitaram o feriado prolongado pelo aniversário da cidade para descer a Serra. Segundo a Ecovias, que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), cerca de 149.100 veículos já se deslocaram para o litoral desde as 00h sexta-feira, 22. A projeção para o feriado prolongado é de 210 a 320 mil veículos até as 23h59 de segunda-feira. Desde as 9h desta sexta-feira foram registrados diversos pontos de congestionamento por excesso de veículos. Às 14h (horário de Brasília) o trecho de descida estava parado do km 47 ao km 53. Quem retornava para a capital também encontrou dificuldades. Um acidente envolvendo uma carreta, durante a manhã, deixou o trânsito lento. A Ecovias informou que o veículo já foi retirado do local, mas ainda há reflexos do acidente no trecho do km 53 ao km 48.

O Departamento de Estradas de Rodagens – DER também informa congestionamento sentido litoral norte (Boraceia e Ubatuba) na rodovia SP 55. No sentido interior, a SP 98 está com tráfego normal no sentido Mogi das Cruzes e Biritiba Mirim, assim como a SP 123 no trecho Pindamonhangaba e Campos do Jordão. O motorista só encontra um tráfego mais intenso na SP 125 entre Taubaté e São Luiz Paraitinga. A Regis Bittencourt tem pontos de alagamento em Embu das Artes e alguns trechos próximos de Curitiba – PR seguem com tráfego lento por conta de acidentes. Na Fernão Dias, o fluxo é intenso em direção a Belo Horizonte, na altura de Atibaia, e também há relatos de pontos alternados de chuva. Na Ayrton Senna, o trânsito está lento do km 18 ao km 19, tanto sentido São Paulo como sentido Rio de Janeiro. O restante da estrada está livre.