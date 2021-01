Com 1,1 mil novas mortes, Brasil se aproxima dos 205 mil óbitos por Covid-19

País teve 64 mil novos casos confirmados em 24 horas e tem mais de oito milhões de contaminações causadas pela doença desde o início da pandemia

REUTERS/Bruno Kelly País se aproxima de 8,2 mil mortes



O Brasil registrou 1.110 novas mortes e 64 mil novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde na noite desta terça-feira, 12, e aproximam o país da marca de 205 mil óbitos. Até o momento, 204.690 pessoas morreram pela doença, 8.195.637 foram infectadas e 7.273.707 foram curadas desde o início da pandemia. Mais de 717 mil casos ainda são monitorados pelas equipes de saúde. O estado com maior número de mortes continua sendo São Paulo, que registra 48,6 vítimas fatais e outros 1,56 milhão de pessoas contaminadas. A maior taxa de mortalidade, porém, é liderada pelo Centro-oeste, que tem 114 vítimas a cada 100 mil habitantes.

O país se aproxima das 205 mil mortes no dia em que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) apresenta mais avanços sobre a análise de pedidos de uso emergencial das vacinas do Instituto Butantan e da Fiocruz, que desenvolvem respectivamente imunizantes com tecnologia chinesa da Sinovac e britânica da Universidade de Oxford/AstraZeneca. Segundo o órgão regulador, uma decisão sobre o uso das duas deverá ser concretizada no domingo, 17. Em um painel atualizado diariamente, é possível ver que há documentos pendentes de análise em ambas.