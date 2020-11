Com 51,1% dos votos, Emanuel Pinheiro é reeleito prefeito de Cuiabá

Atual prefeito desbancou adversário Abilio (Podemos) em disputa apertada

Divulgação Emanuel Pinheiro seguirá no comando de Cuiabá.



Emanuel Pinheiro (MDB) conquistou 51,15% dos votos válidos e foi reeleito prefeito da cidade de Cuiabá, capital do Mato Grosso. Ele desbancou a candidatura de Abilio (Podemos), que conquistou 48,85% dos votos no município no segundo turno da eleição, que foi realizado neste domingo, 29. Com isso, Emanuel e seu vice, Stopa, seguirão no comando da capital mato-grossense até as próximas eleições municipais, em 2024. Derrotado na votação deste domingo, Abilio terminou o primeiro turno em primeiro lugar, com 33,72%, contra 30,64% de Emanuel. No segundo turno, as pesquisas projetavam um empate entre os dois candidatos. Tal equilíbrio foi visto neste domingo, uma vez que a diferença entre o candidato do MDB e o do Podemos foi de apenas 2,32%.