Com avanço da vacinação, Dia das Crianças volta a ter opções ao ar livre: confira passeios para curtir a data

Programação infantil para o feriado em São Paulo apresenta atrações para todos os gostos, como parques temáticos, museus ou uma visita ao zoológico

Divulgação/Hopi Hari Hopi Hari estará aberto no Dia das Crianças



Depois de um longo período com cancelamento de atrações, estabelecimentos fechados e atividades online, os passeios presenciais voltaram a ser uma possibilidade para comemorar o Dia das Crianças neste ano. Com o avanço da vacinação — 69% da população recebeu ao menos uma dose — e a consequente queda de mortes e internações, diversos estabelecimentos que estavam fechados em 2020 vão atender o público neste ano. A programação para o feriado em São Paulo tem opções para todos os gostos, como passeios ao ar livre, parques temáticos, museus ou uma visita ao zoológico. Há atrações gratuitas, mas para algumas é necessário comprar ingressos com antecedência. Também é obrigatório o uso de máscaras e o respeito ao distanciamento social. Alguns locais solicitam o comprovante da vacinação contra a Covid-19. A Jovem Pan selecionou algumas opções para curtir a data com os pequenos. Confira:

Parque da Mônica

O Parque da Mônica, localizado no Shopping SP Market, na zona sul, reabriu no dia 17 de setembro com a capacidade reduzida e apenas para visitantes vacinados. É obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação e o uso de máscaras. Algumas atrações ainda estão fechadas por conta da pandemia, como a apresentação musical da turma, a piscina de bolinhas do Cascão, o brinquedão do Chico Bento e o brinquedinho da turma. No entanto, ainda é possível curtir a maioria das atrações do parque e tirar fotos com personagens. O local fica aberto das 11h às 19h, e os ingressos estão disponíveis somente pelo site (de R$ 80 a R$ 265). Crianças com menos de 2 anos não pagam.

_ Endereço: Av. das Nações Unidas, 22540 – Jurubatuba, São Paulo

Wet’n Wild

Depois de seis meses fechado devido à pandemia, o parque aquático Wet’n Wild, localizado em Itupeva, também voltou a funcionar em setembro com número reduzido de visitantes. De acordo com a administração do local, toda a água dos brinquedos passa por um rigoroso sistema de tratamento para limpeza e desinfecção. “As piscinas são tratadas com cloro gás, um dos produtos químicos com maior concentração de cloro. Ainda assim, técnicos específicos, a cada uma hora, fazem o controle dos níveis de cloro e PH de todas as piscinas”, diz a administração do parque. Os ingressos custam a partir de R$ 50 e podem ser adquiridos pelo site. O horário de funcionamento é das 10h às 17h durante todo o feriado.

_ Endereço: Rodovia dos Bandeirantes, s/n – Km 72 – Zona Rural, Itupeva

Hopi Hari

O parque de diversões reabriu no final de abril e está operando com 60% da capacidade desde então. Neste feriado, o Hopi Hari — localizado na rodovia dos Bandeirantes, em Vinhedo — ficará aberto das 11h às 20h30. À noite começa a famosa hora do horror, onde monstros e fantasmas aparecem pelo local. É obrigatório o uso de máscaras e o distanciamento nas filas e restaurantes do parque. Ingressos podem ser comprados pelo site, com opções de pacotes para até 4 pessoas.

_ Rodovia dos Bandeirantes, km 72 – Moinho, Vinhedo

Paulista Cultural

Para quem quer curtir o dia das crianças sem sair da capital, a dica é ir à Avenida Paulista. Sete instituições organizaram a “Paulista Cultural”, uma semana com atividades gratuitas na Casa das Rosas, Centro Cultural Fiesp, IMS Paulista, Itaú Cultural, Japan House, Masp e Sesc. Haverá apresentações teatrais, oficinas e feira de livros, entre outras atrações. Também foram incluídas opções de atividades online. A programação completa pode ser conferida no site.

_ Endereços:

Casa das Rosas: Avenida Paulista, 37 – Bela Vista, São Paulo

Japan House: Avenida Paulista, 52 – Bela Vista, São Paulo

Sesc: Avenida Paulista, 119 – Bela Vista, São Paulo

Itaú Cultural: Avenida Paulista, 149 – Bela Vista, São Paulo

Centro Cultural Fiesp: Avenida Paulista, 1.313 – Cerqueira César, São Paulo

Masp: Avenida Paulista, 1.578 – Bela Vista, São Paulo

IMS Paulista: Avenida Paulista, 2.424 – Bela Vista, São Paulo

T-Rex Park

O T-Rex Park, parque de diversões dedicado ao mundo dos dinossauros, reabriu as portas neste sábado, 9, em novo endereço. Antes sediado em Campinas, a atração está localizada no estacionamento externo do Shopping D, na zona norte de São Paulo. A entrada é gratuita, mas é necessário comprar fichas de R$ 5 para usar os brinquedos. O parque funciona das 16h às 22h, na zona externa do shopping, mas segue os mesmos protocolos sanitários do centro de compras, como uso obrigatório de máscaras.

_ Endereço: Avenida Cruzeiro Do Sul, 1100 – Canindé – São Paulo

Circo Zanni

Após 600 dias fechado, o Circo Zanni, na região de Cotia, volta a receber o público. A atração, que teve o ator Domingos Montagner (1962-2016) como um dos fundadores, reabriu no sábado, 9, e receberá visitantes neste domingo, 10, e na terça-feira, 12, para um espetáculo especial de Dia das Crianças. A trupe é famosa por reunir diferentes grupos circences. Ingressos estão disponíveis no site e custam de R$ 30 a R$ 60.

_ Endereço: Rua Vaticano, 2 – Cemucam, Cotia

Aquário de São Paulo

O Aquário de São Paulo também é uma boa opção para curtir o Dia das Crianças na capital paulista. O local reabriu em setembro e funciona com 40% da capacidade. Só é permitida a entrada de grupos de no máximo 5 pessoas por vez, com máscaras e distanciamento. O estabelecimento fica no Ipiranga, na zona sul da capital. O ingresso é vendido por R$ 70 e está disponível no site.

_ Endereço: Rua Huet Bacelar, 407 – Ipiranga

Zoológico de São Paulo

O Zoológico de São Paulo também já está aberto para visitas das 9h às 17h, com diversas atrações, incluindo o safári. Apenas os espaços abertos estão funcionando. Os espaços fechados, como as exposições educativas, ainda não estão liberados. A venda online está suspensa e os ingressos podem ser comprados apenas na bilheteria do local. O zoológico não exige comprovante de vacinação, mas segue os protocolos sanitários e incentiva que os visitantes estejam imunizados.

_ Endereço: Av. Miguel Estéfno, 4241 – Vila Santo Estefano, São Paulo