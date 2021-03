Com mais de 3.800 mortes por Covid-19, Brasil bate recorde pelo segundo dia consecutivo

A média móvel de mortes nos últimos sete dias chegou a 2.977, sendo a maior registrada desde o início da pandemia

LINCON ZARBIETTI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Número de vítimas fatais da doença desde o início da pandemia subiu para 321.515



Com 3.869 mortes causadas pela Covid-19 registradas nas últimas 24 horas, o Brasil bateu o próprio recorde de óbitos pelo segundo dia consecutivo. Os novos mortos elevaram o número de vítimas fatais da doença desde o início da pandemia para 321.515. No mesmo período, foram registrados 90.638 novos casos, o que faz com que o total de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) seja de 12.748.747. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) em atualização de boletim feita às 18h desta quarta-feira, 31. A média móvel de mortes nos últimos sete dias chegou a 2.977, sendo a maior registrada desde o início da pandemia. Já a média móvel de casos foi para 75.616, mostrando um pequeno avanço em relação aos dados da última terça-feira, 31.