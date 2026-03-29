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Combate a incêndio em fábrica no Brás completa 15h; não há vítimas

Segundo a Defesa Civil estadual, trata-se de uma fábrica de mesa de sinuca

  • Por Jovem Pan
  • 29/03/2026 13h36 - Atualizado em 29/03/2026 13h40
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Defesa Civil de SP Incêndio no Brás Incêndio no Brás

O combate ao incêndio de grandes proporções que atinge uma fábrica no Brás, na região central de São Paulo, desde o fim da noite de sábado (28), completou 15h no início da tarde deste domingo (29).

O Corpo de Bombeiros informou que havia 60 agentes e 20 viaturas na Rua Sampaio Moreira, 162. Não há vítimas.

Segundo a Defesa Civil estadual, trata-se de uma fábrica de mesa de sinuca. A Defesa Civil Municipal, Enel, Sabesp e Guarda Municipal também foram acionadas.

Fogo também atingiu outro imóvel, de propriedade de um casal de chineses.

 
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