Combate a incêndio em fábrica no Brás completa 15h; não há vítimas
Segundo a Defesa Civil estadual, trata-se de uma fábrica de mesa de sinuca
Defesa Civil de SPIncêndio no Brás
O combate ao incêndio de grandes proporções que atinge uma fábrica no Brás, na região central de São Paulo, desde o fim da noite de sábado (28), completou 15h no início da tarde deste domingo (29).
O Corpo de Bombeiros informou que havia 60 agentes e 20 viaturas na Rua Sampaio Moreira, 162. Não há vítimas.
Segundo a Defesa Civil estadual, trata-se de uma fábrica de mesa de sinuca. A Defesa Civil Municipal, Enel, Sabesp e Guarda Municipal também foram acionadas.
Fogo também atingiu outro imóvel, de propriedade de um casal de chineses.
Ver essa foto no InstagramUm post compartilhado por Jovem Pan NEWS (@jovempannews)
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.