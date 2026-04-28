Como acionar o seguro por queda de árvore ou granizo no carro

Guia completo sobre a cobertura compreensiva, o processo de sinistro e o pagamento da franquia.

PEDRO KIRILOS/ESTADÃO CONTEÚDO RJ - VENTANIA/RIO/ÁRVORES/QUEDA - GERAL - Ventos fortes derrubaram uma árvore sobre um carro na Rua Santa Clara ,em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, neste sábado, 8. 08/11/2025 - Foto: PEDRO KIRILOS/ESTADÃO CONTEÚDO



Temporais com ventos fortes, chuva de granizo e queda de árvores são eventos climáticos cada vez mais comuns e representam um risco significativo para veículos expostos. Quando um desses eventos danifica a lataria, os vidros ou a estrutura de um carro, a primeira dúvida do proprietário é sobre o acionamento do seguro. Este guia detalha, de forma técnica e objetiva, o passo a passo de como acionar o seguro se uma árvore ou chuva de granizo danificar o seu carro, explicando qual cobertura é necessária e como funciona todo o processo junto à seguradora.

Entendendo a cobertura para danos da natureza

Para que os danos causados por eventos naturais como queda de árvore e granizo sejam cobertos, é indispensável que a apólice do seguro auto inclua a cobertura compreensiva, também conhecida como “seguro total”. Esta é a modalidade mais completa e, geralmente, a mais contratada no mercado, pois engloba uma vasta gama de sinistros.

A cobertura compreensiva usualmente protege o veículo contra os seguintes riscos:

Colisão, abalroamento ou capotagem acidental.

Queda de objetos sobre o veículo, como árvores, galhos ou postes.

Danos causados por granizo.

Alagamento, enchente ou inundação.

Incêndio ou explosão.

Roubo ou furto total ou parcial.

É fundamental verificar na sua apólice de seguro as cláusulas específicas sobre “Danos da Natureza” para confirmar que não há exclusões particulares. Veículos com apenas cobertura para roubo e furto ou para terceiros (RCF-V) não terão amparo para este tipo de dano.

Passo a passo para acionar o seguro após um temporal

Se o seu veículo foi danificado por uma queda de árvore ou por uma chuva de granizo, a agilidade e a documentação correta são essenciais para um processo de sinistro tranquilo. Siga os seguintes passos:

Priorize a segurança e documente os danos: Antes de mais nada, certifique-se de que o local está seguro. Se uma árvore caiu sobre o carro, não tente removê-la por conta própria. Fotografe e filme o veículo de vários ângulos, mostrando claramente os danos, a árvore ou as marcas do granizo, e o contexto do local (a rua, o tempo, etc.). Esses registros visuais são provas cruciais para a seguradora. Comunique o sinistro à seguradora: Entre em contato com sua seguradora o mais rápido possível através dos canais oficiais: aplicativo, site, central de atendimento telefônico (0800) ou com o seu corretor de seguros. Este procedimento é chamado de “aviso de sinistro”. Tenha em mãos seus dados pessoais, o número da apólice e os documentos do veículo. Registre um Boletim de Ocorrência (B.O.): Embora nem sempre seja obrigatório para danos da natureza, o B.O. é altamente recomendável. Ele formaliza o ocorrido e serve como um documento oficial que fortalece sua solicitação. O registro pode ser feito online na maioria dos estados. Agende a vistoria: A seguradora solicitará que o veículo seja levado a uma oficina credenciada ou indicará um local para a vistoria. Um perito irá avaliar a extensão dos danos para determinar o custo do reparo e se o conserto é viável. Aguarde a autorização e realize o pagamento da franquia: Após a vistoria, a seguradora emitirá um parecer autorizando ou não os reparos. Se autorizado, o segurado deverá pagar o valor da franquia diretamente à oficina. A franquia é a participação obrigatória do cliente no custo do conserto, cujo valor está estipulado na apólice. A seguradora cobrirá o valor excedente.

Franquia, perda total e situações de exclusão

Compreender os aspectos financeiros e as exceções da apólice é vital para evitar surpresas durante o processo de acionamento do seguro.

Pagamento da franquia: A franquia só é paga em casos de perda parcial , ou seja, quando o custo do reparo é inferior a 75% do valor do veículo na Tabela FIPE. Se o custo para consertar os amassados do granizo, por exemplo, for de R$ 8.000 e sua franquia for de R$ 2.500, você paga os R$ 2.500 e a seguradora arca com os R$ 5.500 restantes.

Indenização por perda total (PT): A perda total é decretada quando os custos do reparo ultrapassam 75% do valor de mercado do carro. Neste cenário, o segurado não paga a franquia . A seguradora realiza a indenização integral, pagando ao cliente o valor estipulado na apólice (geralmente 100% da Tabela FIPE), e fica com o salvado (o veículo danificado).

Possíveis exclusões de cobertura: A seguradora pode negar a indenização em casos de agravo de risco . Por exemplo, se o motorista tentar atravessar uma área de alagamento deliberadamente ou estacionar em um local claramente sinalizado como de risco iminente de queda de árvores.

Ter um veículo danificado por um temporal é uma situação estressante, mas possuir uma apólice com cobertura compreensiva oferece a segurança necessária para a reparação dos prejuízos. O processo de acionamento do seguro exige uma documentação fotográfica detalhada do sinistro, a comunicação imediata com a seguradora e a compreensão clara das condições da apólice, especialmente sobre o valor da franquia e os critérios para perda total. Revisar periodicamente o contrato do seguro é a melhor forma de garantir que sua proteção está adequada para enfrentar imprevistos climáticos.