Como calibrar os pneus para viajar no calor: guia técnico essencial

Entenda a física por trás da pressão, o passo a passo da calibragem correta e como o calor afeta a durabilidade e a segurança dos componentes.

Pneus contam com 150 sulcos extras



As altas temperaturas do verão e as viagens de férias representam um desafio significativo para os componentes de um veículo, especialmente para os pneus. O calor excessivo do asfalto, somado ao atrito gerado pela rodagem contínua, eleva a temperatura e a pressão interna dos pneus, impactando diretamente a segurança, o consumo de combustível e a vida útil da borracha. Entender como calibrar os pneus corretamente para viajar no calor é um procedimento técnico fundamental para evitar o desgaste excessivo e garantir a estabilidade do veículo. Este guia detalha os princípios e o passo a passo para uma manutenção precisa.

A física da pressão dos pneus e o impacto do calor

A pressão dentro de um pneu não é estática; ela varia conforme a temperatura. Este fenômeno é explicado pela lei dos gases ideais, que estabelece uma relação direta entre temperatura e pressão. Quando a temperatura externa e a do asfalto aumentam, a temperatura do ar dentro do pneu também sobe, resultando em um aumento da pressão interna. Um aumento de 10°C na temperatura ambiente pode elevar a pressão em aproximadamente 1 a 2 PSI (Pound per Square Inch).

Ignorar este princípio pode levar a dois cenários de risco:

Subcalibragem (pressão abaixo do recomendado): Com a pressão baixa, a área de contato do pneu com o solo aumenta, gerando mais atrito e, consequentemente, mais calor. Isso acelera o desgaste nas bordas (ombros) do pneu, aumenta o consumo de combustível devido à maior resistência à rolagem e pode causar danos estruturais irreversíveis na carcaça.

Sobrecalibragem (pressão acima do recomendado): Uma pressão excessiva diminui a área de contato com o solo, concentrando o desgaste no centro da banda de rodagem. Isso reduz a aderência, torna a direção mais dura e instável, e aumenta o risco de danos ao pneu ao passar por buracos ou irregularidades na pista.

Passo a passo para a calibragem correta em condições de calor

Realizar a calibragem de forma correta é um processo simples, mas que exige atenção a detalhes técnicos cruciais, especialmente antes de uma viagem longa sob o sol.

Consulte a especificação do fabricante: A pressão correta não é um valor universal. Ela é determinada pelo fabricante do veículo e pode ser encontrada no manual do proprietário ou em uma etiqueta adesiva localizada na coluna da porta do motorista, na parte interna da tampa do tanque de combustível ou no porta-luvas. A etiqueta informa os valores para o veículo com carga normal e com carga máxima (passageiros e bagagem). Calibre sempre com os pneus “frios”: Este é o ponto mais crítico. Um pneu é considerado “frio” quando o veículo rodou menos de 3 quilômetros em baixa velocidade ou está parado há pelo menos duas horas. A calibragem com pneus quentes resulta em uma leitura de pressão falsamente elevada, levando a uma calibragem incorreta e perigosa quando eles esfriarem. Ajuste a pressão para a carga da viagem: Para viagens de férias, onde o veículo geralmente carrega mais passageiros e bagagens, utilize o valor de pressão recomendado para “carga máxima” especificado pelo fabricante. Isso garante que a estrutura do pneu suporte o peso adicional sem deformações excessivas. Nunca “esvazie” um pneu quente: Durante uma parada na estrada, é normal notar que a pressão dos pneus está alguns PSI acima do valor ajustado a frio. Este aumento é esperado e projetado pelo fabricante. Retirar ar de um pneu quente para “corrigir” essa pressão fará com que ele fique com subcalibragem ao esfriar, criando um risco de segurança. Verifique a pressão do estepe: O pneu reserva também perde pressão com o tempo. Verifique-o durante a calibragem. Geralmente, o estepe (especialmente os de uso temporário) exige uma pressão superior à dos pneus de rodagem. Consulte o manual para o valor exato.

Desgaste excessivo e outros pontos de atenção no verão

A calibragem é o pilar da manutenção de pneus no verão, mas outros fatores também contribuem para a segurança e durabilidade.

Padrões de desgaste:

Desgaste nos ombros (bordas): Sinal claro de rodagem com pressão insuficiente.

Desgaste no centro: Indica rodagem com pressão excessiva.

Desgaste irregular ou em “escamas”: Pode indicar problemas de alinhamento ou balanceamento.

Inspeção visual: O calor pode agravar pequenas fissuras e ressecamentos na borracha. Antes de viajar, inspecione a superfície de todos os pneus em busca de bolhas, cortes, rachaduras ou objetos encravados que possam comprometer a integridade estrutural.

Profundidade dos sulcos: Os sulcos são essenciais para escoar a água em caso de chuvas de verão e evitar a aquaplanagem. Verifique o TWI (Tread Wear Indicator), um pequeno ressalto de borracha no fundo dos sulcos. Quando a banda de rodagem se alinha com o TWI, o pneu atingiu o limite legal de segurança (1,6 mm) e deve ser substituído imediatamente.

Alinhamento e balanceamento: Um veículo desalinhado ou com rodas desbalanceadas causa desgaste acelerado e irregular dos pneus, além de comprometer a dirigibilidade. Recomenda-se a verificação desses serviços a cada 10.000 km ou antes de viagens longas.

A manutenção adequada dos pneus, centrada na calibragem correta com os pneus frios e ajustada para a carga do veículo, é uma medida de baixo custo com impacto direto na segurança e na eficiência. Seguir as especificações técnicas do fabricante não apenas previne o desgaste prematuro e reduz custos com combustível e reposição, mas também garante a performance dinâmica do veículo, especialmente sob as condições exigentes do verão.