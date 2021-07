Como emitir certificado de vacinação contra Covid-19 em português, inglês e espanhol?

Ministério da Saúde está emitindo uma carteira digital que confirma que a pessoa completou o esquema vacinal; só poderá escolher o idioma do documento quem já tomou as duas doses

Reprodução/Prefeitura de Atibaia O ConecteSUS pode ser acessado pela web ou baixado no celular



O Ministério da Saúde, por meio do aplicativo ConecteSUS, está emitindo certificados digitais de vacinação contra a Covid-19. O documento confirma oficialmente que a pessoa completou o esquema vacinal. Para emitir a carteira de vacinação digital, o indivíduo deve acessar o site ou aplicativo do ConecteSUS, disponível na Play Store (Android) e na Apple Store (IOS). Ao realizar o login, é possível ter acesso ao histórico de exames, consultas e serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). No campo vacina, a plataforma disponibiliza as informações sobre o imunizante aplicado, a data de vacinação e lote de fabricação. Nesta página, será autorizada a emissão do documento.

Página inicial do ConecteSUS

Campo ‘Vacinas’ do ConecteSUS

Emissão da Carteira de Vacinação Digital

Para quem já tomou as duas doses do imunizante, a plataforma permite que o certificado seja emitido em português, inglês e espanhol. Para quem tomou uma dose apenas, o aplicativo emite o documento automaticamente em português, sem dar a opção de outros idiomas. No caso de quem tomou a vacina da Janssen, de dose única, o ConecteSUS libera a possibilidade de emitir o certificado em português, inglês e espanhol.

Após a escolha do idioma, a carteira de vacinação digital será emitida em PDF. Também é possível gerar um certificado digital com QR Code disponível no documento. O Ministério da Saúde ressalta que o documento só é válido em território nacional.