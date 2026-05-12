Como escolher o protetor solar ideal para o clima de Santa Catarina

Informações gerais sobre os tipos de radiação, fatores climáticos e características do produto para uma escolha consciente

Imagem grátis.diller/Freepik A eficácia do protetor solar não depende apenas da escolha do produto, mas também de sua aplicação correta e consistente



A proteção solar é um cuidado fundamental para a saúde da pele, prevenindo danos como queimaduras, envelhecimento precoce e o desenvolvimento de câncer de pele. Em uma região com as características geográficas e climáticas de Santa Catarina, que registra altos índices de radiação ultravioleta (UV) especialmente durante o verão, a escolha de um protetor solar adequado torna-se ainda mais relevante. Este artigo oferece informações gerais para auxiliar na compreensão dos fatores envolvidos na seleção de um fotoprotetor, sem substituir a orientação de um profissional de saúde.

Entendendo a radiação solar e as particularidades do clima catarinense

A luz solar que atinge a Terra contém diferentes tipos de radiação. As mais conhecidas e relevantes para a saúde da pele são a UVA e a UVB. A radiação UVB é a principal causadora das queimaduras solares (vermelhidão), enquanto a radiação UVA penetra mais profundamente na pele, estando associada ao envelhecimento cutâneo e ao aumento do risco de câncer de pele. Um protetor solar eficaz deve oferecer proteção contra ambos os tipos, o que é conhecido como proteção de “amplo espectro”.

O clima de Santa Catarina apresenta particularidades que influenciam a exposição solar. O estado possui um litoral extenso, onde a radiação pode ser intensificada pelo reflexo na areia e na água. Além disso, mesmo em dias nublados ou com neblina, uma quantidade significativa de radiação UV atravessa as nuvens, tornando a proteção diária indispensável durante todo o ano, não apenas na praia ou na piscina.

Fatores a considerar na escolha do protetor solar

A seleção de um protetor solar deve levar em conta uma combinação de fatores, incluindo o nível de proteção, o tipo de pele do indivíduo e a finalidade de uso.

Fator de Proteção Solar (FPS): O FPS indica o nível de proteção contra a radiação UVB. A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) recomenda o uso de protetores com FPS mínimo de 30 para uso diário. Para exposições mais intensas, como em praias, piscinas ou durante a prática de esportes ao ar livre, fatores mais altos podem ser indicados.

O FPS indica o nível de proteção contra a radiação UVB. A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) recomenda o uso de protetores com FPS mínimo de 30 para uso diário. Para exposições mais intensas, como em praias, piscinas ou durante a prática de esportes ao ar livre, fatores mais altos podem ser indicados. Proteção UVA: A proteção contra a radiação UVA é igualmente importante. Nos rótulos, ela pode ser indicada pela sigla PPD (Persistent Pigment Darkening), pelo símbolo “UVA” dentro de um círculo ou pela descrição “amplo espectro”. A recomendação é que o fator de proteção UVA seja de, no mínimo, um terço do valor do FPS.

A proteção contra a radiação UVA é igualmente importante. Nos rótulos, ela pode ser indicada pela sigla PPD (Persistent Pigment Darkening), pelo símbolo “UVA” dentro de um círculo ou pela descrição “amplo espectro”. A recomendação é que o fator de proteção UVA seja de, no mínimo, um terço do valor do FPS. Tipo de pele: A textura do produto, também chamada de veículo, deve ser compatível com o tipo de pele para garantir conforto e adesão ao uso.

A textura do produto, também chamada de veículo, deve ser compatível com o tipo de pele para garantir conforto e adesão ao uso. Peles oleosas ou acneicas: Dê preferência a texturas leves, como gel, sérum, ou loções oil-free (livres de óleo) e com toque seco.

Dê preferência a texturas leves, como gel, sérum, ou loções oil-free (livres de óleo) e com toque seco. Peles secas: Produtos em creme ou loções com ativos hidratantes podem ser mais confortáveis.

Produtos em creme ou loções com ativos hidratantes podem ser mais confortáveis. Peles sensíveis: Protetores solares com filtros físicos (ou minerais), como óxido de zinco e dióxido de titânio, são frequentemente mais bem tolerados.

Protetores solares com filtros físicos (ou minerais), como óxido de zinco e dióxido de titânio, são frequentemente mais bem tolerados. Resistência à água e ao suor: Para atividades que envolvem transpiração intensa ou contato com a água, é fundamental escolher um produto com a indicação de “resistente à água” ou “muito resistente à água”.

Aplicação correta para uma proteção eficaz

A eficácia do protetor solar não depende apenas da escolha do produto, mas também de sua aplicação correta e consistente. Seguir algumas diretrizes gerais é essencial para garantir a proteção adequada.

Quantidade: A aplicação de uma camada generosa e uniforme do produto é crucial. Uma regra geral é a “regra da colher de chá”, que orienta a quantidade aproximada para cada parte do corpo.

A aplicação de uma camada generosa e uniforme do produto é crucial. Uma regra geral é a “regra da colher de chá”, que orienta a quantidade aproximada para cada parte do corpo. Antecedência: O protetor solar deve ser aplicado na pele seca, cerca de 15 a 30 minutos antes da exposição ao sol, para permitir a absorção e formação de uma camada protetora.

O protetor solar deve ser aplicado na pele seca, cerca de 15 a 30 minutos antes da exposição ao sol, para permitir a absorção e formação de uma camada protetora. Reaplicação: A reaplicação é indispensável para manter a proteção. Deve ser feita a cada duas horas, ou com maior frequência após transpiração excessiva, contato com a água ou ao se secar com toalha.

A reaplicação é indispensável para manter a proteção. Deve ser feita a cada duas horas, ou com maior frequência após transpiração excessiva, contato com a água ou ao se secar com toalha. Áreas negligenciadas: É comum esquecer de aplicar o produto em áreas como orelhas, nuca, pescoço, dorso das mãos e pés, que também estão expostas e vulneráveis aos danos solares.

Este guia apresenta informações gerais sobre como selecionar e utilizar um protetor solar, com foco nas condições climáticas de Santa Catarina. A escolha do produto ideal depende de uma avaliação individualizada das características da pele e do estilo de vida. As informações contidas neste artigo têm caráter educativo e não substituem a consulta com um médico dermatologista. Qualquer dúvida sobre a saúde da sua pele ou a indicação do produto mais adequado deve ser discutida com um profissional qualificado.