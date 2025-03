Companheira de Ricardo Molina nega que tenha sofrido violência e explica incêndio

Daniele Sousa explicou que o fogo foi causado por um superaquecimento em uma tomada elétrica

Reprodução/Instagram/@peritoricardomolina O casal afirma que está unido e feliz



Daniele Sousa, companheira do perito Ricardo Molina, se manifestou em uma transmissão ao vivo para desmentir as acusações de agressão e incêndio intencional, que surgiram após um episódio classificado como violência doméstica. Ela explicou que o fogo foi causado por um superaquecimento em uma tomada elétrica. Apesar da presença da polícia no local, não foi instaurado um inquérito sobre o caso. O casal afirma que está unido e feliz. Durante a live, Daniele compartilhou que um princípio de incêndio ocorreu em sua casa e que, em meio ao tumulto, ela conseguiu escapar pela janela, onde encontrou os policiais.

“Naquele dia a gente estava em casa, os dois trancados, e houve um princípio de incêndio. A gente começou a ficar desesperado porque as portas estavam trancadas, a gente não encontrava chaves. Houve uma discussão, fizemos o pedido de socorro e eu consegui encontrar uma janela. Pulei, saí, e quando eu cheguei lá fora encontrei com os policiais. Dei autorização para eles entrarem e arrombarem a porta porque ele (Molina) estava lá dentro. As chamas já estavam tomando conta da casa, foi tudo muito rápido, não houve agressão física”, afirmou Daniele.

Ricardo Molina já havia enfrentado acusações de ameaças por parte de sua ex-esposa, Janinne Jasem, que denunciou comportamentos agressivos dele em suas redes sociais. O relacionamento entre eles chegou ao fim em outubro de 2022, após Janinne ter feito a denúncia às autoridades.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias