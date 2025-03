Perito do caso PC Farias é investigado por violência doméstica após colocar fogo em roupas da esposa

Após uma discussão com sua mulher no domingo (9), Ricardo Molina incendiou objetos pessoais dentro de casa e a polícia foi chamada

Ricardo Molina, um perito criminal de 73 anos, que ficou conhecido por atuar no caso de PC Farias, está sob investigação por violência doméstica após um incidente em sua residência em Campinas, São Paulo. O episódio ocorreu após uma discussão com sua esposa, durante a qual ele incendiou objetos pessoais, incluindo roupas e documentos. A situação se agravou com a apreensão de um canivete encontrado em sua posse. Após a briga, a polícia foi acionada e conseguiu resgatar a esposa de Molina em um cômodo separado da casa.

Ambos foram encaminhados para atendimento médico e, em seguida, levados à delegacia para prestar depoimentos. A Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas está conduzindo a investigação do caso. Este não é o primeiro episódio de violência associado a Molina. Ele já havia sido acusado de ameaçar uma ex-companheira, Janinne Jasem, que denunciou publicamente comportamentos agressivos dele nas redes sociais. Janinne compartilhou áudios e vídeos que corroboram suas alegações sobre as ameaças.

O relacionamento entre Molina e Janinne chegou ao fim em outubro de 2022, quando ela formalizou a denúncia à Polícia Civil de São Paulo.

