Confederação Nacional de Municípios critica Queiroga por suspensão de vacinação em adolescentes

Entidade também rebateu afirmações do ministro do saúde, afirmando que nota técnica do Ministério previa imunização de adolescentes

DENNER OVIDIO/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO Marcelo Queiroga afirmou que municípios haviam sido desorganizados como uma 'Torre de Babel'



A Confederação Nacional de Municípios (CNM) divulgou um comunicado oficial no qual critica o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, por suspender a vacinação de adolescentes e se defende das críticas feitas pelo ministro em entrevista coletiva na quinta, 16. Segundo a CNM, as Secretarias de Saúde Municipais seguiram nota técnica divulgada pelo Ministério no dia 2 de setembro, que “recomendava a ampliação da oferta da vacinação contra a Covid-19 para a população de 12 a 17 anos sem comorbidades, com início a partir de 15 de setembro de 2021 e exclusivamente com o imunizante Comirnaty do fabricante Pfizer/Wyeth”, o único aprovado pela Anvisa para a faixa etária. Mas, no dia 15, os municípios foram surpreendidos com a nota informativa do Ministério suspendendo a vacinação para este público.

“A Confederação expressa sua perplexidade em relação à fala do Ministério da Saúde na coletiva de imprensa do dia 15 de setembro, na qual passou a culpabilizar os Municípios de criarem tumultos e interrompeu a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades alegando problemas de segurança da vacina da Pfizer, fator que não tinha sido cogitado em notas ou falas anteriores. A entidade entende que esse posicionamento apenas serve para confundir a população brasileira. Assim, a emissão de avaliações negativas do Ministério da Saúde, justamente por Municípios avançarem na campanha de vacinação, é absolutamente contraproducente”, escreveu Paulo Ziulkoski, presidente da CNM, na nota. Ele alertou ainda que a desorganização pode causar insegurança na população.

Na entrevista coletiva em que defendeu a suspensão da vacinação em adolescentes, Queiroga afirmou que a situação havia virado uma ‘Torre de Babel’ entre os municípios, com algumas cidades aplicando até doses de outras vacinas que não a da Pfizer. Outras razões para a decisão de interromper a campanha de vacinação entre adolescentes seriam o baixo risco desse grupo etário sem comorbidades, a presença de eventos adversos, a falta de evidências científicas robustas que confirmem os benefícios e o recuo da recomendação do National Health Service, do Reino Unido. Por causa disso, apenas adolescentes com comorbidades, que estão privados de liberdade ou têm deficiências permanentes serão imunizados, por enquanto.