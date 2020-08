Constantino sobre eleições de 2022: ‘Estão preparando a volta do PT’

Comentarista acredita que ‘gente poderosa no establishment’ está se movimentando para ter Lula de volta às eleições

Ricardo Stuckert/Instituto Lula Lula pode retornar para a disputa das eleições presidenciais em 2022



Durante sua participação no programa Pânico dessa quinta-feira, 20, o comentarista Rodrigo Constantino citou o afastamento do ministro do Superior Tribunal Federal (STF), Celso de Mello, por problemas de saúde e como esse distanciamento pode ser benéfico para o retorno de Lula à política. “Eu não tenho a menor dúvida que tem muita gente poderosa no establishment lutando dia sim e dia também para isso [retorno do Lula à eleição 2022]. A narrativa já estava pronta ‘Lula é um perseguido político’, ‘o Moro é suspeito’. Prepararam toda a narrativa e agora tem essas ‘ajudinhas’ que vem de cima”, disse.

O ministro Celso de Mello era o relator do recurso da defesa de Luís Inácio Lula da Silva que pede que o ex-juiz federal Sergio Moro seja declarado parcial em relação ao petista. A mudança de liderança no processo pode abrir caminho para a anulação dos processos que condenaram o ex-presidente, tornando-o apto a disputar eleições. Para Constantino, o envolvimento de outros ministros do STF com o Partido dos Trabalhadores, como Luiz Edson Fachin e Gilmar Mendes, é um alerta para os próximos passos da política brasileira.

“Acende um alerta de que podem estar tramando para que ele [Lula] seja reaproveitado para a política. Nós vimos o Fachin falando outro dia que foi terrível para a democracia o Lula não ter participado do pleito. O Fachin é o mesmo que já declarou voto na Dilma, que era simpático ao MST – que fez uma live outro dia com o Gilmar Mendes. Não podemos esquecer, que sete desses 11 ministros foram apontados pelo PT e por um Congresso que passou pela sabatina durante o Mensalão e Petrolão. Não tenho dúvida de que isso aí é um negócio preocupante”, comentou.

Questionado sobre o cenário das eleições 2022, Constantino acredita que o retorno do Partido dos Trabalhadores na briga pela Presidência está bem encaminhado. “Não tenho bola de cristal, mas estou vendo aquilo que muita gente está vendo que é: estão preparando o terreno para o PT voltar com o Lula, Gleisi [Hoffman] já cantou a pedra e isso é bom para o Bolsonaro, porque ele é o oposto do Lula, enquanto que essa turma que se diz de centro, Doria, Moro, Mandetta e Amoedo fala até em união, mas eles não tem pegada se tiver o Lula”, finalizou.

