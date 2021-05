Copacabana Palace é multado em R$ 15 mil após festa com quase 500 pessoas

Vigilância Sanitária não encontrou irregularidades ao visitar o local, mas mudou de posicionamento após analisar imagens das redes sociais; evento teve shows de Gusttavo Lima e Ludmilla

Mais cedo, Copacabana Palace afirmou que a festa aconteceu dentro das restrições vigentes de combate à Covid-19



A Vigilância Sanitária do município do Rio de Janeiro decidiu neste sábado, 15, que o hotel Copacabana Palace será multado em mais de R$ 15 mil e terá o seu espaço de festas interditado por dez dias devido à realização de um evento que reuniu mais de 500 pessoas no dia anterior. O evento contou com shows ao vivo de artistas como Ludmilla, Gusttavo Lima, Alexandre Pires, Dudu Nobre e Mumuzinho, que se apresentaram diante de um público vestido em trajes de gala. A festa foi fiscalizada às 23h de sexta-feira, 14, pela Vigilância Sanitária e pela Secretaria de Ordem Pública (Seop), que inicialmente afirmaram não ter encontrado nenhuma infração às regras de distanciamento social em vigor como forma de combater a pandemia do novo coronavírus. Quase um dia depois, porém, a Vigilância Sanitária decidiu mudar o seu posicionamento dizendo ter analisado imagens do evento que foram divulgadas posteriormente nas redes sociais.

A Vigilância Sanitária constatou desobediência às medidas de proteção à vida estabelecidas na Resolução Conjunta SES/SMS-RJ 871/2021 e no Decreto 48.845/2021, em vigor até 20 de maio. Segundo nota da Seop, houve aglomeração generalizada em frente ao palco que caracterizaria pista de dança, o que continua proibido nas regras atuais. Além disso, os convidados não usavam máscara e não respeitavam o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre si. As imagens também evidenciaram aglomeração em fila de espera e na entrada do estabelecimento, além de acesso desordenado ao local. A infração sanitária aplicada é da categoria gravíssima, com multa de R$ 15.466,81.

Mais cedo, o Copacabana Palace emitiu um comunicado afirmando que todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 tinham sido respeitados durante a festa. A mesma informação foi reiterada pela assessoria de imprensa do cantor sertanejo Gusttavo Lima, uma das principais atrações da noite. “O Gusttavo Lima foi contratado como artista, como os demais. Fizeram o show dentro das normas de segurança do Rio de Janeiro. Todos os protocolos foram seguidos, inclusive, testes foram realizados em todos os presentes no local. Os 500 convidados eram 40% da capacidade do local”, afirmou.

