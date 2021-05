Covas recebe visita de políticos após anúncio de quadro irreversível: ‘Nossa maior referência’

O presidente do diretório municipal do PSDB, Fernando Alfredo, defendeu que o colega seria presidente um dia; prefeito continua sedado e em companhia dos familiares no Hospital Sírio-Libanês

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Bruno Covas foi internado no último dia 2 para tratar o câncer que possui no sistema digestivo com metástase nos ossos e no fígado



O prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), recebeu a visita de amigos e políticos neste sábado, 15, após o último boletim médico divulgado pela equipe do Hospital Sírio-Libanês apontar que seu quadro de saúde é “irreversível”. O prefeito está sedado, tomando analgésicos e acompanhado de três familiares: o seu filho de 15 anos, Tomás Covas Lopes, e os seus pais Pedro Mauro Lopes e Renata Covas Lopes. Entre as pessoas que visitaram o prefeito durante a tarde estava o presidente do diretório municipal do PSDB, Fernando Alfredo, que defendeu que o colega era a “esperança da nossa geração”. “Um exemplo de vida. A nossa maior referência no PSDB. Quem perde não é o PSDB, quem perde é o país, sem sombra de dúvida o Bruno seria governador e seria presidente desse país”, completou.

Outros colegas falaram de Bruno Covas neste sábado, 15, quando ele deveria ter comparecido a um evento da campanha de vacinação contra a gripe da Zona Sul de São Paulo. O prefeito em exercício, Ricardo Nunes, e o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, disseram durante coletiva de imprensa que decidiram não cancelar a agenda porque é isso que Bruno Covas gostaria que fosse feito. “Bruno enfrentou a pandemia, a sua doença e uma campanha eleitoral de cabeça erguida. Então acho que a melhor homenagem que a gente pode fazer – e ele quer que seja dessa maneira – é trabalhando, é cuidando bem da população da nossa cidade”, afirmou Aparecido. O secretário municipal da Educação, Fernando Padula, também fez um comentário nesse sentido. “Esse ano completa 30 anos que eu conheço o Bruno e tenho certeza que ele ficaria muito bravo com a gente se cancelássemos essa agenda”, disse.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini