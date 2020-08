Coronavírus: Brasil registra 366 mortes e 16 mil novos casos

Balanço do Ministério da Saúde divulgado neste domingo (30) indica que o total de vítimas da pandemia é 120.828

Aloísio Maurício/Estadão Conteúdo País está somente atrás dos Estados Unidos em número de casos confirmados da Covid-19



O Brasil registrou 16.158 novos casos de Covid-19 e 366 mortes pela doença nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde neste domingo (30). O número total de infecções confirmadas é de 3.862.311, enquanto o de vítimas fatais é de 120.828. Ao todo, 3.031.559 pessoas já se recuperaram do novo coronavírus no país. São Paulo é o estado com o maior número de casos: 803.404, e 29.978 mortes. Bahia (256.062 casos e 5.344 mortes), Rio de Janeiro (223.302 casos e 16.027 mortes) e Minas Gerais (215.050 casos e 5.326 mortes) aparecem na sequência.

O mundo superou a marca de 25 milhões de casos confirmados da Covid-19, doença provocada pelo coronavírus. Dados da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, mostram que já foram registradas 25.029.791 infecções em todo o planeta. Ao todo, segundo o levantamento, os Estados Unidos registram mais de 23,8% dos casos confirmados, com 5.961.884 ocorrências. Em segundo lugar está o Brasil, com 3.846.153 de infecções, o que representa pouco mais de 15% dos casos. Índia, Rússia e Peru completam a lista dos cinco países com mais registros, com 3.542.733, 987.470 e 639.435 casos, respectivamente.