Covid-19: Brasil registra 3.076 mortes e mais de 71 mil novos casos nas últimas 24 horas

De acordo com o levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Brasil registrou 3.076 mortes por Covid-19 e 71.137 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas. Sendo assim, o país contabiliza 389.492 óbitos e 14.308.215 infecções desde o início da pandemia. Com os números, a taxa de letalidade está em 2,7% e a mortalidade em 185,3 para cada 100 mil habitantes. Totalizando 2.827.833 contaminações e 92.548 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia, São Paulo lidera o ranking de estados com os índices mais altos do Brasil. De ontem para hoje, a região governada por João Doria (PSDB) notificou 16.271 novos casos e 875 óbitos. Além disso, neste sábado, 24, o Estado registrou 79% de ocupação dos leitos de UTI, enquanto 78,2% das unidades permanecem ocupadas na Grande São Paulo.