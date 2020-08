Covid-19: Brasil tem 1.237 mortes e mais de 53 mil novos casos em 24 horas

São Paulo continua como o estado com mais mortes e infectados pela doença

O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira, 6, que o Brasil registrou 53.139 novos casos da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. O número de mortes nas últimas 24 horas foi de 1.237. Com isso, o total de casos está em 2.912.212 e as mortes somam 98.493. Segundo a Pasta, são 2.047.660 pacientes recuperados desde o início da pandemia. Destes, 766.059 estão em acompanhamento.

O Estado com maior incidência de casos e mortes ainda é São Paulo. Os casos acumulados já somam 585.670 e as mortes 24.448. O Rio de Janeiro é o segundo estado com mais mortes (13.855), na sequência surgem Ceará (7.867), Pernambuco (6,758), Pará (5.818) e Bahia (3.736).

Bolsonaro anuncia R$1,99 bilhão para vacina

Nesta quinta-feira, 6, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma Medida Provisória destinando crédito extraordinário de R$ 1,99 bilhão para viabilizar a fabricação de vacina contra o novo coronavírus no país. A vacina foi desenvolvida pela Universidade de Oxford (Inglaterra) e está sendo testada no Brasil por meio de uma parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

De acordo com a diretora-médica do grupo farmacêutico Astrazeneca, Maria Augusta Bernardini, a vacina pode ser distribuída ainda neste ano. O grupo anglo-sueco participa das pesquisas da universidade inglesa em parceria com Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). “Esperamos ter dados preliminares quanto a eficácia real já disponíveis em torno de outubro, novembro”, disse Bernardini.

