Variante Delta representa mais de 50% dos novos casos de Covid-19 nos EUA

Em áreas dos país onde a taxa de vacinação é baixa, como a região Centro-Oeste, a cepa representa até 80% das infecções

EFE/Federico Anfitti/Archivo Na semana passada, a cepa era responsável por 26% das infecções



A diretora dos Centros de Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC, sigla em inglês) dos Estados Unidos, Rochelle Walensky, anunciou nesta quinta-feira, 8, que a variante Delta já representa mais de 50% dos novos casos de Covid-19 no país. Na semana passada, a cepa era responsável por 26% das infecções. Durante entrevista coletiva, Walensky informou que em áreas dos Estados Unidos onde a taxa de vacinação é baixa, como a região Centro-Oeste, a variante representa 80% dos casos. “Este rápido aumento é preocupante”, disse. O chefe do grupo de trabalho da Casa Branca contra a pandemia, Jeff Zients, afirmou que essa rápida disseminação da variante “gera um risco maior entre os jovens e pessoas não vacinadas”.”A ciência deixa isso muito claro: as pessoas inoculadas têm um alto grau de proteção contra a Covid-19″, reforçou. O principal epidemiologista do governo dos Estados Unidos, Anthony Fauci, também disse que “quase todas as mortes e hospitalizações” nos Estados Unidos relacionadas com o coronavírus “estão ocorrendo entre os não vacinados”. Nesse sentido, Fauci garantiu que as três vacinas contra a Covid-19 aprovadas nos EUA — Pfizer/BioNTech, Moderna e Janssen — “são eficazes contra a variante delta“.

*Com informações da EFE