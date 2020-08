Covid-19: São Paulo registra 655 mil casos confirmados e 25.869 mortes

Foram 15.619 casos nas últimas 24 horas, alta de 2,44%, e 298 novos óbitos, segundo a secretaria estadual de Saúde

Luciano Claudino/Estadão Conteúdo Pessoas usam máscaras para se proteger do coronavírus em São Paulo



O secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, informou que o estado registrou, até o momento, 655 181 casos confirmados de contaminação pela Covid-19 e 25.869 mortes pela doença. Pelos números atualizados nesta quarta-feira (12), o estado registrou um aumento de 15.619 novos casos nas últimas 24 horas, alta de 2,44%, e 298 novos óbitos, crescimento de 1,17% dentro do mesmo período.

Na terça, o governo havia registrado 420 novas mortes diárias, crescimento de 1,7% em um dia, maior aumento absoluto desde 23 de junho. De acordo com o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM), o governo irá ampliar de quatro para 120 o número de municípios onde é feito o monitoramento de transmissão do novo coronavírus caso a caso.

Internação

Segundo Gorinchteyn, o índice de ocupação dos leitos de UTI é de 58,3% no estado e de 57,1% na capital. Segundo boletim do governo estadual, a região de São José do Rio Preto é a que registra maior saturação dos leitos públicos, com 79,2%. O secretário afirmou ainda que o aumento no número de mortes pela Covid-19 registrado nesta terça pode ter sido causado por uma retenção dos dados epidemiológicos. Segundo ele, o governo está checando as informações enviadas pelos municípios para identificar a origem da alta. “Estamos atentos e vigilantes e traremos informações”, disse Gorinchteyn.

*Com informações do Estadão Conteúdo