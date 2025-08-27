Cracolândia se espalha por novas regiões de São Paulo e violência aumenta no centro

Relatos e imagens mostram a presença de consumo e venda de crack em áreas como a Santa Cecília, na divisa com Perdizes

Uma nova pesquisa aponta que a Cracolândia em São Paulo deixou de estar concentrada em um único ponto e tem se espalhado por diferentes áreas do centro expandido da capital. Cerca de três meses atrás, uma operação policial desarticulou a concentração de usuários e traficantes na Rua dos Protestantes, no bairro dos Campos Elíseos. Desde então, usuários têm se deslocado para outros bairros próximos. Relatos e imagens mostram a presença de consumo e venda de crack em áreas como a Santa Cecília, na divisa com Perdizes.

A Prefeitura de São Paulo ainda não se manifestou oficialmente sobre a nova dispersão da Cracolândia. Já o governo estadual afirmou que, desde o início da gestão de Tarcísio de Freitas, vem atuando em parceria com a prefeitura de forma multissetorial, reunindo ações de segurança, saúde, assistência social e zeladoria. Segundo nota, há monitoramento constante dos indicadores criminais e dos pontos de atenção na região central. Apesar dos esforços, moradores relatam medo constante diante do aumento da violência, furtos e assaltos. Especialistas reforçam que o combate ao tráfico precisa ser acompanhado de políticas de tratamento e reinserção social para dependentes químicos, sem as quais a cena de uso tende apenas a mudar de endereço, sem solução definitiva.