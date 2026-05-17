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Criança atacada por onça passa por cirurgia, tem quadro estável, mas sem previsão de alta

Menor foi transferida para Brasília para ‘uma unidade hospitalar com suporte de maior complexidade’

  • Por Agência Brasil
  • 17/05/2026 07h30
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Débora Silva/Unsplash onça Onça ataca criança na Chapada dos Veadeiros (GO)

A criança de 8 anos, atacada por uma onça-parda na Chapada dos Veadeiros (GO), passou por procedimento cirúrgico e segue estável, acompanhada pela equipe médica. Ela foi transferida para o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), em Brasília, nessa sexta-feira (15) de manhã, sendo atendida pela equipe de cirurgia plástica da unidade.

Segundo informou a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) no sábado (16) à Agência Brasil, não há previsão de alta. A criança foi ferida no rosto ao voltar da trilha de uma cachoeira no Santuário Volta da Serra. Ela estava acompanhada dos pais e de um funcionário da Fazenda Volta da Serra.

“Assim que a onça saltou sobre a criança, seus pais e o funcionário da fazenda interromperam o ataque, e o animal fugiu para a mata. A vítima, ferida no rosto, recebeu pronto atendimento e foi encaminhada ao Hospital Municipal de Alto Paraíso, com o apoio da equipe operacional do parque”, informou a fazenda, em nota.

A médica que atendeu a criança solicitou a transferência da paciente “para uma unidade hospitalar com suporte de maior complexidade”. Assim, ela foi transferida de ambulância para o Hospital Regional da Asa Norte.

Após o ataque, a visitação ao local está suspensa para investigação do ocorrido.

 

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