Criança de dois anos morre após ser esquecida em van escolar em SP em dia de forte calor

Garoto deveria ter sido entregue à escola pela parte da manhã, mas o motorista do veículo o esqueceu trancado dentro de um estacionamento; suspeita é de que ele tenha falecido em decorrência do forte calor e falta de circulação de ar

SPDM/Institucional Frente do Hospital Municipal Vereador José Storopolli em Vila Maria



Um menino de dois anos faleceu seis horas depois de ter sido esquecido em uma van escolar nesta terça-feira, 14, na Vila Maria, zona norte de São Paulo. A criança deveria ter sido entregue à escola pela manhã, contudo, foi esquecida pelo motorista dentro do veículo em um estacionamento. Pela tarde, o motorista encontrou o garoto desacordado no transporte e o levou ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli, mas ele já estava morto. A suspeita é de que ela tenha falecido devido ao forte calor e escassa circulação de ar dentro do veículo. De acordo com nota da Secretaria da Segurança Pública, os policiais militares foram acionados para atender a ocorrência por volta das 16h. Em seguida, a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para registro e adoção das medidas cabíveis. As circunstâncias da morte ainda serão investigadas. Até o momento, não há informações sobre os familiares da criança. Conforme mostrou o site da Jovem Pan, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de grande perigo devido aos efeitos da onda de calor que assola os Estados do país. Além do calor, há também o alerta de grande perigo por conta da baixa umidade.