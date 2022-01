Crianças sem comorbidades começam a ser vacinadas em SP; veja o calendário

Estado começou a utilizar a CoronaVac após a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Divulgação/Governo de SP SP iniciou vacinação de crianças sem comorbidades



O governo de São Paulo iniciou nesta quinta-feira, 20, a vacinação contra a Covid-19 de crianças sem comorbidades. O Estado também começou a utilizar a CoronaVac após a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aplicação no público de 6 a 11 anos. Para os de 5 anos e imunossuprimidos, será utilizado o imunizante da Pfizer. O governador João Doria (PSDB) afirmou que a meta é vacinar todas as crianças em três semanas. O calendário completo da vacinação infantil também foi divulgado nesta quinta. Até o dia 10 de fevereiro, 850 mil crianças com comorbidades e deficiências, além de indígenas e quilombolas de 5 a 11 anos podem tomar a primeira dose. Já as de crianças de 9 a 11 anos sem comorbidades podem se vacinar de hoje a 30 de janeiro. Confira o cronograma completo: